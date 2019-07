Szilágyi Áron: remélem, hogy az olimpián fordítva lesz

„Kicsit bosszant, hogy egy találattal maradtunk alul, de a fantasztikus hangulat, amit a közönség teremtett, az magával ragadott. Különleges élmény volt, hogy a végén még a himnuszt is elénekeltük, ezt meg fogom őrizni életem végéig” – mondta az InfoRádiónak a Dél-Korea ellen 45-44-re elveszített finálé után Szilágyi Áron.

A kétszeres olimpiai bajnok hozzátette: tud majd az ezüstéremnek is örülni, amely sorozatban a negyedik a vb-kről. Örül annak is, hogy közel voltak az aranyhoz a világ legerősebb csapata ellen, de az egyéni kudarcot, a 32 közötti kiesést még fel kell dolgoznia.

Az utolsó asszóban Szilágyi óriási csatát vívott Oh Szang Uk ellen. Több fordulatot is láthatott a közönség, a magyar nagy hátrányt dolgozott le, és 44-43-ra vezetett, de aztán az utolsó két tust ellenfele vitte be. Így emlékezett erre:

„Elkaptam a fonalat, megéreztem a ritmusát, zárni tudtam a lemaradást, de képes volt váltani taktikailag és sebességben is, elképesztő tusokat tudott adni. Remélem, hogy az olimpián fordítva lesz.”

Szilágyi Áron a lehetséges olimpiai kvalifikációról is beszélt.

"Még messze van, de jó úton haladunk. Jól felkészülést kell végigcsinálnunk, akkor magabiztosan utazhatunk ki és bármi történhet. Le lehet győzni Dél-Koreát is.”

Hozzátette, hogy nagy segítségére voltak a csapattársak.

„Nagy csoda, hogy négy srác négy különböző egyesületből, négy különböző edzővel ilyen egységben dolgozzon, ami most majdnem sikerre vezetett. Tokióban megpróbáljuk fényesíteni az érmet.”

A kétszeres olimpiai bajnok a bíráskodásról is kifejtette a véleményét.

"A zsűrinek borzalmasan nehéz dolga van ilyenkor, nagy rajta a nyomás, nehéz őket megróni bármilyen tévedésért. Úgy éreztem, hogy

volt olyan szituáció, amikor nem nekünk kedveztek, itt a végjátékban is, de nem hiszem, hogy erre szeretnénk fogni a vereséget,

különösebben nem nagyon szoktuk. A saját vívásunkban fogjuk keresni a megoldást".

Nem kell számolgatni

Az egyéniben is második Szatmári András három napja azt mondta, ha nyer egy érmet a csapat is, biztosan elégedetten zárja a világbajnokságot. Arra kérdésre, hogy még mindig így érzi-e, úgy reagált: "nehéz most így éreznem".

"Nyilván utólag majd máshogy lesz. Az egyéni után is azt mondtam, alszom majd rá egyet, és akkor talán már elfogadom” – jelezte, hozzátéve, hogy az olimpiai kvalifikáció miatt örül, hiszen ezek után már nem nagyon kell számolgatni jövőre.

Az MTK sportolója azt mondta, felejthetetlen volt számára a vb, amelyen a nyomással is meg kellett birkózni.

„Fantasztikus élmény volt, ritkán van része az embernek ilyenben.”

Pozitív élmények

Gémesi Csanád is úgy fogalmazott: elképesztő élmény volt az egész világbajnokság.

„Jó érzés volt a csapattársakkal vállvetve küzdeni. Közel voltunk ahhoz, hogy a legtetejére érjünk, remélem, hogy hamarosan ez is sikerül.”

Decsi Tamás fantasztikusnak nevezte a napot, és nem azon kesergett, hogy nem sikerült megszerezni az aranyérmet.

"Most is csak ezt tudom mondani, bár nem könnyű feldolgozni egy ilyen vereséget, de a világbajnokság akkor is pozitív élményként marad meg bennem" - foglalta össze érzéseit.

A válogatott vezetőedzője, Decsi András szerint fantasztikus teljesítményt nyújtott a csapat. Ehhez először az kellett, hogy az egyéni versenyt lezárják, amely után valakinek a sikert kellett megélni, valakinek a kudarcot.

Kiemelte, hogy cél az éremszerzés volt, illetve az, hogy továbblépjenek az olimpiai kvóta megszerzése felé.

"Ezért az Irán elleni mérkőzés nagyon fontos volt, és azt sikerült magabiztosan abszolválni. Aztán újabb fantasztikus teljesítmények vezették végig a csapatot az olaszok ellen, majd egy végletekig kiélezett döntőt láthattunk. Nagyon szerettünk volna aranyérmet szerezni, ennél közelebb nem lehettünk volna hozzá. Bízom benne, hogy jövőre, amikor a tokiói olimpián eljön az a pillanat, akkor beteljesedik majd egy álom."

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs