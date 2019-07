Thriller után ezüstérmesek Szilágyi Áronék

A magyar csapat szombaton Vietnámot és Egyiptomot győzte le, míg vasárnap az Irán és az Olaszország elleni sikerrel jutott be a fináléba. A BOK Csarnokban közel telt ház és remek hangulat várta a magyarokat.

Az ellenfél, a legutóbbi két vb-n aranyérmes Dél-Korea nem ígérkezett könnyű diónak. Soraikban tudták a csütörtökön egyéniben győztes Oh Szan Gukot, és egész nap magabiztos győzelmekkel meneteltek el a döntőig.

Szatmári András kötött be elsőként, a másik oldalon pedig egyéni finálés legyőzője kezdett. Az első tus a magyaré volt, de utána az ázsiai rivális sorozatban három találattal fordított. Szatmári azonban javított, és bátor akciókkal egyenlített. A kétes helyzetekből is jobban jött ki a magyar, és 5-4-re nyert.

A második párban Szilágyi Áron nézett szembe Gu Bong Illal. A lélektani fölény a kétszeres magyar olimpiai bajnoké lett, mert egy videózás után megszerzett ponttal kezdett, de ezt követően az ellenfél egyenlített, majd fordított is. 6-8 után pimasz találattal zárkózott Szilágyi, de a követő két akció a koreainak sikerült jobban (7-10).

Gémesi Csanád Ha Han Szol ellen szerepelt a harmadik párban. A magyar az elődöntőben megsérült és nem is ment neki, akkor Decsi Tamás váltotta. Most azonban két bátor támadásból szerzett ponttal csökkentette minimálisra a különbséget, majd villámgyorsan az egyenlítés is összejött. Ekkor megint a címvédő lépett el két ponttal, de Gémesi védekezésből is remekül talált, majd egy parádés akcióval újra egyenlített. Lendületben maradt a magyar vívó, és a következő három pontot is ő szerezte, így 15-12-es vezetéssel adta át.

Szatmári Gu Bong Il folytatta. A koreai kezdett agresszívabban, és gyorsan egyenlített. Videózás után elvették a magyar pontját, így újra az ellenfél vezetett, de nem sokáig, remek kitöréssel egalizált Szatmári. Sőt, 20-18-as előnnyel zárta le asszóját, köszönhetően szépen kivitelezett akcióknak.

Gémesi rögtön egy pontot bukott videózás után, majd 22-22 után is a koreainak kedvezett a visszanézés. Oh Szan Guk hozta a következő két pontot is, így öt pár után 25-22-re az ázsiai válogatott vezetett.

Szilágyi Áron ellen becserélték Kim Dzsun Bót, és ez jó húzásnak tűnt, ugyanis az első két találatot ő érte el. A magyar vívó azonban innen is felállt, s sorozatban ötször találva egyenlített. Ekkor megint a koreai percei következtek, és több videózással is kísért csörtét nyerve 30-27-re alakította az állást.

A mieink is cseréltek, Decsi Tamás következett, de Gu Bong Il szerezte az első két pontot. Decsi javított, robbanékony stílusa jól kamatozott, de az utolsó két találatot az ázsiai érte el, így 35-31-re vezetett.

Szatmári András az első három csörtét elveszítette Kim ellen, aztán a következő kettőt hozta. Egyre jobban ráérzett, szép közbevágásokkal csökkentette a hátrányt, majd egy videózás után neki adott ponttal még közelebb zárkózott. A következő akciót viszont elsiette, így a koreaiak 40-37-re vezettek az utolsó pár előtt.

Szilágyi Áron egy nagyszerű akcióval kezdett, ám aztán Oh beüldözte a pást végébe, és úgy örült a pontnak, mintha az már a végső győzelmet jelentette volna. A magyar folytatta a bátor vívást, remekül is védekezett, és a visszavágás után már 41-41 volt az állás – zengett is a BOK Csarnok. És itt még nem volt vége, Szilágyi akciói pontosak voltak, így kettő volt a magyarok előnye.

Azonban volt még fordulat, a koreaiak egyenlítettek, de Szilágyi kitörésből előbb talált, így 44-43-ra megint a mieink álltak jobban. Oh újra egyenlített, jöhetett a mindent eldöntő találat.

Bár Szilágyi támadott, nem érte el az ellenfelet, utána pedig a visszatámadásból a koreai bevitte a döntő tust.

Dél-Korea ezzel sorozatban harmadszor lett világbajnok.

A magyar kardcsapat a harmadik érmet szerezte a budapesti vb-n.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor