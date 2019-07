Sötét lóként küzd az éremért a női pólóválogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 7-6-ra legyőzte Olaszország csapatát, ezzel bejutott az elődöntőbe a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A csapatkapitány Keszthelyi Rita kiemelte, nagyon büszke a csapatra, érdemes volt ezért dolgozniuk az elmúlt három évben.

"Nem érzem úgy, hogy elégedettek lennénk azzal, hogy a négybe jutottunk,

a pohár számunkra még nincsen tele"

- fogalmazott. Hangsúlyozta: meccsről meccsre haladnak, ezúttal pedig csapatként arattak győzelmet. Keszthelyi hozzátette, hogy csak magukkal foglalkoztak, forró szívvel és nagyon okosan, türelmesen játszva nyertek. Kiemelte Gangl Edina teljesítményét a kapuban, valamint a sok blokkot.

Elmondta, az olaszok arra mentek, hogy őt kiállíttassák, de neki is sikerült kipontoznia egy játékost az ellenféltől.

"Ha a csapat így játszik a spanyolok ellen, engem akár kipontozhatnak, mert a lányok akkor is meg fogják nyerni a meccset" - tette hozzá.

Bíró Attila szövetségi kapitány leszögezte, az olasz-magyar párosítás az elmúlt 30-40 év legnagyobb rangadói közé tartozik a sportágban bármilyen világeseményen.

Kifejtette,

a védekezés jól sikerült, ezzel a teljesítménnyel kiegyezne a következőkben is, a támadással viszont nem elégedett.

Mint mondta, kialakították a helyzeteket, amelyek jobb értékesítéséhez picivel nagyobb határozottság és vagányság kellett volna.

"Mi tudjuk, hogy ott vagyunk a legjobbak között, de ezt nekünk is be kell bizonyítani, ez most sikerült is. A másik három csapat esélyesebb nálunk, mi viszont sötét lóként próbáljuk elérni a célunkat" - mondta.

A női válogatott világbajnokságon 2013 után jutott újra a négy közé.

