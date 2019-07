Magyarország-Spanyolország percről percre

5. perc: most a spanyolok gólját érvénytelenítik, majd a folytatódó spanyol támadást sikerül jól kivédekezni. Elöl Keszthelyi most hibáz.

3. perc: egy spanyol kapufát követően nem hozzánk kerül a labda, majd Tarrago rövid játszadozást követően bedobja a másodikat, az elsőt is ő lőtte (0-2).

2019.07.24. 11:07

Magyar-spanyol 11.30

Jó napot kívánunk!

Közép-európai idő szerint 11.30-kor a negyeddöntőben Hollandiát leforrázó spanyolokkal meccsel a vizes-vb női pólótornájának döntőjébe jutásért Bíró Attila válogatottja.

A feladat nem egyszerű, a spanyolok 6-1-es első negyedet követően, gyakorlatilag a "vízen járva" kerültek velünk szembe. Ráadásul a tornán veretlenek Koreában, a rangosabb ellenfelek közül Hollandia mellett Görögországot is simán (10 gól különbséggel) legyőzték.

Idén a két válogatott még nem játszott egymás ellen, tavaly - nagyjából egy évvel ezelőtt - 12-6-ra az ibériaiak nyertek, másik két 2018-as találkozónkon szintén Keszthelyi Ritáék lehettek szomorúak, 2017 decemberében egy Világliga-selejtezőn sikerült győzni utoljára, egyetlen gólocskával.

A fogadóirodáknál is most érdemes a magyarokra tenni, egyes helyeken négyszer annyi pénzt lehet nyerni a bátraknak, mint a papírformára, vagyis a spanyol sikerre tippelőknek. A magyar csapat mindazonáltal az elődöntőbe jutással már elérte a minimális szakmai célt, könnyeden játszhat.

Lássuk tehát a medvét!