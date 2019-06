Drámai Kanadai Nagydíj: Vettel lett az első, mégis Hamilton győzött

Az ötszörös világbajnok Hamiltonnak ez volt idei ötödik, és pályafutása 78. futamgyőzelme, Montrealban pedig karrierje hetedik diadalát aratta, és növelte az előnyét az összetett pontversenyben.

A második helyezett Vettel mögött a harmadik a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc, a negyedik pedig a Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas lett.

A szombati időmérő edzés végeredményéhez képest némileg módosult a felállás a rajtrácson, mivel egyrészt a McLarennel versenyző Carlos Sainzot két hellyel hátrébb sorolták akadályozásért, másrészt a Haas pilótája, Kevin Magnussen autójában a szombati kicsúszása után motort cseréltek, és a tizedik pozíció helyett csupán a boxutcából indulhatott.

BREAKING: Lewis Hamilton wins in Montreal!



Sebastian Vettel crosses the line first but an earlier 5-second penalty sees him drop to second with his Ferrari team mate Charles Leclerc taking the final podium place #CanadianGP ?? #F1 pic.twitter.com/VY018Tfzya