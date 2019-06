Egy városnyi angol megszállta Madridot

Amikor Madrid, illetve az akkor vadonatúj Wanda Metropolitano megkapta a rendezés jogát, a spanyolok, az akkori idők eredménysorából kiindulva, szinte biztosak lehettek abban, hogy lesz csapatuk a 2019-es döntőben. 2014 óta, egészen mostanáig, mindig volt, sőt azóta mindig spanyol bajnokot avattak a BL-ben.

Tavaly, Kijevben, például az akkor már sorozatban harmadszor győztes Real Madridot, amely a Liverpoolt győzte le. Az akkor és azóta ismét Zinedine Zidane által irányított gárda azonban idén a finálé közelébe sem jutott, a legyőzött ellenben igen.

2008 óta először két angol csapat játssza a döntőt, a Liverpool FC és a Tottenham.

A „vörösök” a 2005-ös BL-győzelem, s az azt követő két évvel követő újabb finálé óta a legszebb időszakukat élik, de Jürgen Klopp-pal még nem nyertek semmit, sok második hely mellett. Amikor ezt felvetették újságírók a német edzőnek, azt mondta, nem hiszi, hogy vesztes típus lenne, vagy hogy ne lenne sikeres. Mindenesetre tény, hogy három elveszített európai kupadöntő (2013 BL, még a Borussia Dortmunddal, majd 2016 Európa-liga és 2018 BL, a Liverpoollal) után egy győzelem jót tenne a hírnevének.

„Az elmúlt években valószínűleg világrekorder vagyok a megnyert elődöntőket tekintve. De ha arról írnék könyvet, senki sem venné meg”

– tréfálkozott Klopp, arra utalva, hogy rossz a mérlege a döntőkben.

A remélt legerősebb csapatával játszhat, hiszen eltiltott nincsen, Roberto Firmino pedig felépült. Naby Keita biztosan nem játszhat, de valószínűleg egyébként sem kezdene. A legnagyobb változást a tavalyi, kijevi döntőhöz képest az jelenti, hogy nem Loris Karius, hanem a Premier League legutóbbi idényének legjobb kapusa, Alisson Becker véd majd. Március 3. óta a Liverpool mindössze egy mérkőzésén nem szerzett gólt, sőt nem szerzet legalább két gólt, ez pedig az a meccs volt, amelyet spanyol földön játszott, a Barcelona elleni elődöntő első találkozója. Azért a visszavágón bepótolta a csapat Divock Origi és Wijnaldum révén ezt a „mulasztást”.

A Tottenham is bravúrral jutott az elődöntőből a fináléba, a brazil Lucas Moura volt az amszterdami meccs hőse. Miután Harry Kane felépült, nagyon könnyen elképzelhető, hogy ahogyan a Liverpoolban Origi, úgy a Spursben Lucas is a kispadra szorul. Ők a „mórok”, akik megtették a kötelességüket.

Mauricio Pochettino és a Spurs is először szerepel majd Bajnokok Ligája-döntőben. Az argentin edző dicsősélglistája nem gazdag, de feltűnést keltett az előző idényben, hogy a Real Madrid és a Manchester United válsága idején is a kívánságlista elején szereelt a neve. Mint ahogyan Allegri távozása után a Juventus is érdeklődött iránta, esélytelenül.

Azt mondta a pénteki sajtótájékoztatón:

„A legfontosabb a szabadság érzése. Játszani, ahogyan hajdanán hét-nyolc-kilencévesen.

Kulcsfontosságú, hogy ne gondolkodjunk azon, hogy a földön egymilliárd ember néz most minket. A mérkőzés lényege a győzelem.

Történelmet akarunk írni. A Liverpool egy nagyszerű csapat, Jürgen Klopp pedig egy sikeres menedzser. Felnézek rá. Már a harmadik BL-döntője előtt áll, amihez gratulálok, megemelem a kalapom.”

José Mourinho, aki korábban a Portóval és az Interrel is megnyerte a Bajnokok Ligáját, azt mondta, hogy régóta hangoztatja, hogy amelyik csapat valami extrával, egy kisebb csodával került a végjátékba, ott előnyben van. Ám, tette hozzá, a mostani eset különleges, mert mind a kettő bravúrral jutott el Madridba.

Rafa Benítez, a 2005-ös BL-győztes Liverpool menedzsere szerint a Poolt mindenki esélyesebbnek tartja, de a Tottenham is nagyszerű csapat, nincs favoritja az estének. Mindazonáltal Alessandro Del Piero és a brazil Ronaldo, valamint honfitársai közül Roberto Carlos és Cafu is a „vörösök” győzelmét várja. Mint ahogyan a Liverpool régi játékosai közül Steven Gerrard, Michael Owen és Jerzy Dudek is. Az este kilenc órakor kezdődő meccs esélyesének az UEFA által megkérdezett korábbi sztárok közül csupán az argentin Diego Milito nevezte a Tottenhamet.

Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernandez