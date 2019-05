Babos Tímea bejelentése: most nem indul nagy versenyeken

Két és fél éve még a legjobb 25 között volt, most a 142. a női teniszezők világranglistáján a jelenleg edző nélküli Babos Tímea, aki interjút adott a Hajdú-bihari Naplónak.

Őszintén beszélt arról, hogy miként jutott ide: "Talán hibáztam a versenyek kiválasztásakor, véleményem szerint túl sokáig húztam a korábbi edzőmmel való szakítást, és persze balszerencsés is voltam. A mostani esztendő elején rengeteg megvédendő pontom volt, viszont az eredmények elmaradtak, így

a visszacsúszás elkerülhetetlen volt"

- magyarázta Babos Tímea, aki szerint a rossz széria megtépázta az önbizalmát.

Tavaszra kisebb versenyeket tervezett be, igyekszik minél több meccset játszani és nyerni, "megérezni újra a győzelem ízét".

Most is edzőkeresésben van, de egyelőre sikertelen ebben is, édesapja és egy állandó edzőpartner próbálja formában tartani,

hogy elérje nagy célját: részt venni a Roland Garroson - egyéniben és párosban is. Nyáron még Wimbledon is esélyes lehet, ám hogy utána mi lesz, azt a ranglistás helyezése is nagyban befolyásolhatja, de novemberig folyamatosan játszani fog.

Reálisan párosban juthat újra trófeaközelbe állandó partnerével, Kiki Mladenoviccsal.

"Van még bennem minimum öt jó esztendő" - jelentette ki a most 26 éves sportoló.

