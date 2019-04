A Veszprém nyolcadszor, a Szeged először juthat elődöntőbe a BL-ben

A veszprémiek azért szerdán lépnek pályára a német Flensburg-Handewitt otthonában, mert ellenfelüknek vasárnap mérkőzése lesz a Bundesligában. Múlt vasárnap is játszottak: 26-23-ra nyertek a Rhein-Neckar Löwen otthonában, vagyis jó formában vannak, de vélhetően fáradtabbak lesznek magyar riválisuknál. A Flensburg jó úton halad a címvédés felé a német bajnokságban, 26 győzelem mellett mindössze egyszer veszített, előnye pedig négy pont a tabella élén.

A veszprémi klub honlapján David Davis vezetőedző úgy fogalmazott, a német csapat legnagyobb erőssége, hogy az utóbbi években ugyanabban a rendszerben játszik, és a játékoskeretében sem történtek jelentős változások.

"Kemény a védekezésük, és dinamikus a támadásuk. Ez teszi őket igazán veszélyes csapattá, nekünk viszont magabiztosan kell játszanunk. Nehéz összecsapás lesz, kétségem sincs"

- nyilatkozta a spanyol szakvezető, aki a dán Rasmus Lauge Schmidtet tartja a Flensburg legjobbjának. A világbajnok balátlövő nyártól éppen a Veszprémet erősíti.

Mikler Roland úgy vélekedett, nagyon nehéz dolguk lesz, mivel a Flensburg remek formában van és nagyon gyors kézilabdát játszik. Lékai Máté szerint a kapusteljesítmény és az okos támadójáték a siker kulcsa. Az irányító hozzátette, meg kell akadályozniuk, hogy ellenfelük könnyű gólokat szerezzen lerohanások végén - ugyanis ez az egyik legnagyobb fegyvere -, inkább kényszeríteni kell, hogy felállt védőfal ellen támadjon.

A német csapat négyszer játszhatott elődöntőt a BL-ben, melyet 2014-ben megnyert. A két együttes eddig tízszer találkozott egymással tétmeccsen: két döntetlen mellett a Veszprém ötször, a Flensburg háromszor nyert. Az előző idény csoportkörében a magyar csapat házigazdaként 28-27-re győzött, idegenben pedig 31-31-es döntetlent játszott.

A mostani szezon rájátszásának első fordulójában a Veszprém a portugál Sporting CP, a Flensburg pedig a fehérorosz Meskov Breszt együttesét búcsúztatta kettős győzelemmel.

A visszavágót jövő szombaton rendezik.

A magyar bajnok Szeged csütörtökön játszik a macedón Vardar Szkopje vendégeként, mert riválisa az ortodox húsvét miatt nem akart hétvégén meccset rendezni.

A 2017-ben BL-győztes Vardar orosz tulajdonosa, Szergej Szamszonyenko pénteken jelentette be, hogy hét sikeres év után idén nyártól anyagi okok miatt nem támogatja a klubot. A keret egyik legtapasztaltabb tagja, Timur Gyibirov elárulta: a játékosok megegyeztek, hogy valamennyi kötelezettségüket teljesítik a klubbal szemben, teljes odaadással fejezik be a szezont, és közben reménykednek, hogy a vezetőség is teljesíti a játékosokkal szemben fennálló kötelezettségeit. Utóbbi megjegyzésével arra utalt a kiváló balszélső, hogy a Vardar kézilabdázói hónapok óta nem kaptak fizetést.

"Mindez gyors és váratlan volt, enyhén szólva meglepett minket. Tudjuk, hogy a profi sport jelentős befektetéseket igényel. De mit tehetünk? Az élet megy tovább" - nyilatkozta.

Hozzáfűzte, a kellemetlen hír után nehéz dolguk van, de senki nem adta fel, mindenki szeretne ismét a BL négyes döntőjébe jutni, ami eddig kétszer, tavaly és tavalyelőtt sikerült.

Tavaly májusban a Vardar Szkopje női csapata annak tudatában érkezett a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjére, hogy - ugyancsak pénzügyi okok miatt - az idény végén minden játékos távozik, ennek ellenére döntőbe jutott, és ott is csak hosszabbításban veszített a Győrrel szemben.

A magyar válogatott beálló, Bánhidi Bence elmondta, ők is hallották, hogy a Vardar tulajdonosa a szezon végén elhagyja a csapatot, de nem szabad azt hinniük, hogy emiatt ellenfelük feltett kézzel megy majd a pályára.

A szegediek húsvétkor is végig edzettek, és vasárnap egy kisebb csapatépítő programjuk is volt: a kapus Marin Sego vezérletével malacsütésen vettek részt.

"Tisztában vagyunk vele, hogy ezen a két meccsen mi múlik. Nem túlzás, ha azt mondom, évek óta azon dolgozunk Szegeden, hogy a négy közé jussunk a BL-ben. Erre most minden lehetőségünk megvan. Remek a hangulat az öltözőben, mindenki tudja, mi a feladatunk" - nyilatkozta.

Bánhidi szerint a Veszprém ellen megnyert Magyar Kupa-döntőben 40-45 percig mutatott védekezéssel és támadójátékkal, illetve nagyszerű kapusteljesítménnyel már az idegenbeli első meccsen lehet esélyük a sikerre.

A Szeged és a Vardar Szkopje eddig nyolc tétmeccset játszott egymással,

két döntetlen és öt vereség mellett a magyar együttes mindössze egyszer nyert, még 2004-ben.

Az előző idény csoportkörében a csongrádi megyeszékhelyen 26-26-os döntetlen, a macedón fővárosban pedig 34-30-as hazai siker született.

A rájátszás első fordulójából a Szeged a lengyel Wisla Plock, a Vardar pedig a horvát PPD Zagreb ellen jutott tovább kettős győzelemmel.

A visszavágót jövő vasárnap rendezik.

A négyes döntőre június 1-én és 2-án kerül sor Kölnben.

A negyeddöntő programja:

első mérkőzések:

április 24., szerda:

Flensburg-Handewitt (német) - Telekom Veszprém 19.00

HBC Nantes (francia)-Barcelona (spanyol) 20.45

április 25., csütörtök:

Vardar Szkopje (macedón) - MOL-Pick Szeged 20.00

április 27., szombat:

Vive Kielce (lengyel) - Paris Saint-Germain (francia) 18.00

visszavágók:

május 4., szombat:

Telekom Veszprém - Flensburg-Handewitt 17.30

Barcelona-HBC Nantes 19.30

május 5., vasárnap:

Paris Saint-Germain - Vive Kielce 17.00

MOL-Pick Szeged - Vardar Szkopje 19.00

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor