Akár két sztárral is gyarapodhat a magyar úszás

Két szerb-magyar kettős állampolgárságú versenyző is kiemelkedő sikereket ért el a múlt heti debreceni országos úszóbajnokságon. Szilágyi Csaba 100 és 50 méter mellen is országos csúcsot döntött, Szabó Szebasztián pedig 100 és 50 pillangón nyert, utóbbiban ő is megjavította az eddigi magyar rekordot. Mivel magyar klubok nevezték őket, magyar állampolgárságuk is van, így magyar bajnoki érmeket szerezhetnek, akár országos csúcsokat is felállíthatnak, de egyelőre mindketten a szerb színeket képviselik a nemzetközi versenyeken.

Az esetleg váltás felvetődött, de több feltétele is van - fejtette ki az InfoRádiónak Wladár Sándor, a magyar szövetség elnöke.

A sportvezető arról is beszélt, hogy a szerb szövetséggel nem volt eddig egyszerű a párbeszéd. Az elnök arról nem tud, hogy az úszósportban bármilyen igazolásért pénzt fizettek volna, az ugyanakkor nem lepné meg, ha a szerb szövetségnek lenne igénye valamiféle kompenzációra.

Az InfoRádió úgy tudja, hogy

a váltás Szabó Szebasztián esetében lenne egyszerűbb, a legjobb esetben már a kwandzsui világbajnokságon is szerepelhetne magyar színekben.

Szilágyi Csaba viszont ott volt tavaly augusztusban a glasgow-i Eb-n, így magyarként semmiképpen nem indulhatna az év fő eseményén, a júliusi vb-n.

Ha az idei vb-n valamelyikük szerb színekben rajthoz állna, nagy eséllyel a jövő évi olimpián is Szerbia lobogója alatt ugorhatnának a tokiói medencébe.

