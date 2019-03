Egy aranylabdás és további tizenöt vb-ezüstérmes Budapest vendége

A horvát labdarúgó-válogatott, még az 1998-as vb-bronzérmet is túlszárnyalva, története legnagyobb sikerét érte el az oroszországi világbajnokságon. Helyenként kifejezetten meggyőző játékkal, az argentinok ellen például sokáig emlékezetes teljesítményt nyújtva bejutott ahol vereséget szenvedett a franciáktól. A csapat kapitányát és egyben első számú játékosát, Luka Modrićot azóta minden létező szavazáson a világ legjobbjának választották.

Nem gyakori az elmúlt bő egy évtizedben, hogy az aktuális aranylabdás Budapest vendége lenne. Fabio Cannavaro járt nálunk az olasz válogatottal 2007-ben, majd Cristiano Ronaldo 2017-ben a portugálokkal. Most Modrićot láthatjuk, aki a horvát keret legidősebb, s legtapasztaltabb, már a 120. válogatottsága előtt álló tagja. (A magyarok rekordere Dzsudzsák Balázs, aki, ha játszik, a századik válogatottságát ünnepli majd.)

A horvát csapat elsősorban a védelemben cserélődött ki a világbajnoksághoz képest. (A huszonhármas keretükből tizenhatan szerepelnek a mostani névsorban.) Az akkori első számú kapus, Danijel Subašić, valamint Šime Vrsaljko, Vedran Ćorluka, Ivan Strinić, Josip Pivarić sem kerettag most. Néhányan visszavonultak a válogatottságtól, Strinićnél szívbetegséget állapítottak meg az orvosok, Pivarić most nem kapott meghívást. Így most a védelem két vezére Dejan Lovren, a Liverpool hátvédje és Domagoj Vida, bár megjegyzendő, hogy az azeriek ellen Lovren sem játszott. Nem játszott Tin Jedvaj sem, pedig ő is ott volt Oroszországban. A csütörtökön látott védelmükből Lovre Kalinic volt a második számú kapus a vébén, Borna Barišić, a skót Rangers tagja viszonylag új fiú, miként Josip Brekalo is. A „marseille-i” Duje Ćaleta-Car ugyancsak vb-ezsütérmes kerettag volt, de nem játszott a tornán.

A középpályások közül a mostani szezonban a Chelsea-ben játszó Mateo Kovačić és főleg Modrić, illetve Ivan Rakitić világklasszis, ki ne tudná, előbbi a Real Madrid, utóbbi a Barcelona csillaga. Játszott még az azeriek ellen a mindössze 21 éves Nikola Vlašić (CSZKA Moszkva) és néhány másodpercet a rutinos, vb-ezüstérmes Milan Badelj (Lazio) is. A világbajnokságon szerepeltek közül ebből a sorból nem játszott csütörtökön Marcelo Brozović (Internazionale) és Filip Brdarić (Cagliari), elképzelhető, hogy a Groupama Arénában játéklehetőséget kapnak, itt vannak Budapesten.

A csatárok közül a nagy hiányzó Mario Mandžukić (Juventus), de itt van Ivan Perišić (Internazionale), Andrej Kramarić (Hoffenheim, Szalai Ádám klubtársa és jó barátja) és Ante Rebić (Eintracht Frankfurt) is. Az új fiú a 24 éves, 18 éves korta óta Olaszországban játszó Bruno Petković, akit klubja, a Bologna (Nagy Ádám egyesülete) a mostani idényre kölcsönadott a Dinamo Zagrebnek.

(A Magyaroszág--Horvátország Eb-selejtező 18.00 órakor kezdődik a Groupama Arénában.)

Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani