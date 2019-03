Jótékonysági meccsen az öregfiúk válogatott

Tomek Zoltán kétgyermekes családapánál 2017 nyarán az orvosai leukémiát diagnosztizáltak, a nyíregyházi szurkoló hónapok óta küzd a gyógyulásért. A férfi a Keleti Front elnevezésű szurkolói csoport egyik legrégebbi tagja, aki nem hiányozhatott egyetlen egy hazai mérkőzésről sem, de rendre elkísérte kedvenceit az idegenbeli fellépéseikre is.

Az egykori 28-szoros válogatott Rudolf Gergely összefogott három szurkoló barátjával, és gyűjtést szerveznek Tomek Zoltán támogatására.

"Tomek Zoli 16 éves kora óta, hosszú éveken át buzdította a Nyíregyháza játékosait a lelátóról és mi mindannyian azt szeretnénk, hogy ezt még évtizedeken át tegye. Szokás mondani, de esetünkben ez tényleg igaz – a Szpari egy nagy család, a játékosok, szurkolók már többször is bizonyították, hogy valóban jóban-rosszban számíthatnak egymásra. Az élet úgy hozta, hogy most rajtunk a sor, nekünk kell segítséget nyújtani ahhoz, hogy Zoli megnyerje élete meccsét" - közölte az mlsz.hu beszámolója szerint Rudolf Gergely.

Március 23-án, szombaton két mérkőzést rendeznek a 2500 fő befogadására alkalmas Continentál Arénában, korábbi nevén Bujtosi Szabadidő Csarnokban: az elsőn a NYVSSC szurkolók és szimpatizánsok játszanak egymással, majd a Szpari legendák csapata a magyar öregfiúk válogatottjával játszik bemutató mérkőzést.

A szurkolók újra láthatják Szatke Zoltán, Göncz Bertalant, Téglási Gábort, míg a Gellei Imre irányításával érkező öregfiúk válogatottban mások mellett Szlezák Zoltán, Gyimesi Lászlót, Wukovics Lászlót, Csank Jánost, Telek Andrást is. A belépők egysgesen 500 forintba kerülnek, a rendezvény teljes bevételét Tomek Zoltán gyógykezelésére fordítják. A helyszínen lesz tombola is, amely szintén lehetőséget kínál arra, hogy aki teheti, segítsen. A sorsoláson dedikált válogatott mezt, Szpari mezt és labdákat is lehet nyerni.