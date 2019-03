Elhunyt a Forma-1 technikai igazgatója

Várhatóan gyászszünettel kezdődik az idei Formula-1-es világbajnokság első versenye Ausztráliában. Ma reggel, 66 éves korában tüdőembóliában elhunyt ugyanis Charlie Whiting, a sportág technikai igazgatója.

Forma-1-es karrierje 42 évvel ezelőtt, 1977-ben indult a brit Hesketh istállónál, majd a nyolcvanas években az akkor két világbajnoki címet szerző Brabham mérnöke lett. Főnöke a sportág akkori vezetőjévé váló Bernie Ecclestone lett, így talán nem véletlen, hogy Charlie Whiting is helyet kapott a Forma 1 technikai ellenörző bizottságában, majd később annak vezetőjévé is vált.1997 óta volt a Forma-1 versenyigazgatója. Ő volt az, aki a versenyek előtt ellenőrizte a pályákat, így a Hungaroringen történt kisebb változtatások, mint például a bukóterek leaszfaltozása is az ő iránymutatása szerint készültek el, de ő volt az is, aki az autók szabályosságáról a végső szót kimondta, sőt, a televíziós közvetítésekben a versenyzők is rá hivatkoztak, ha szabálytalan manővert észleltek ellenfelüknél. Charlie Whiteing mindent tudott a sportágról.

Jean Todt, az FIA elnöke a hírre úgy reagált:

a Forma-1 egy nagyszerű versenyigazgatóját vesztette el, központi és meghatározó figuráját, aki az etikát testesítette meg a pálya környékén.

A szabályok, anmelyek batartatása Charlie Whiting feladata volt, a nyitófutam előtti utolsó pillanatban is változtak: 1959 után idén újra pont járhat a versenyben futott leggyorsabb körért - feltéve, hogy a leggyorsabb pilóta pontszerző helyen fejezi be a versenyt, így egy futamon a maximálisan megszerezhető pont a versenyzőknél 26-ra, a csapatoknál 44-re nőtt.

Szintén változás a tesztekhez képest, hogy a Ferrari és a McLaren autóiról is lekerültek a dohánytermékeket gyártó cégek feliratai. Az olaszok ehelyett a cég alapításának 90. évfordulójára emlékeznek autóikon.

Az Ausztrál Nagydíj időmérő edzését szombaton, magyar idő szerint reggel 7 órától,

a versenyt európai idő szerint vasárnap reggel 6 óra 10 perctől rendezik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán