Szálljon be Kimi Räikkönen mellé az Alfa Romeóba - videó

A 2007-es világbajnok sisakjára szerelt kamerának köszönhetően megtudhatjuk, milyen az Alfa Romeo F1-es torpedóját vezetni a pilóta szemszögéből, egyúttal képet kaphatunk arról, hogyan nézhetnek ki az előbb-utóbb a versenyek közvetítésében is megjelenő kamera felvételei - írja a gphírek.hu.

Más sorozatokban már egy ideje elterjedt a sisakkamera használata, a Forma-1-ben is számos kísérletet tettek már a megvalósítására, de még mindig nem találtak elfogadható megoldást az új nézőpont közvetítésbe emelésére.

Az F1-es közvetítések színvonalát javítani igyekvő Liberty tavaly már szabadedzéseken is tesztelte a sisakkamerát, Pierre Gasly Monacóban, Romain Grosjean Montréalban ment egy kört a kütyüvel. Ezeknél a próbálkozásoknál igen zavaró volt, hogy a glória tartópillére miatt a kamerák nem tudtak rendesen fókuszálni, néha elhomályosodott a felvétel.

Most újabb kísérlet következett, Kimi Räikkönen Barcelonában, a Circuit de Catalunya rövidített verzióján tett meg egy kört, a látottak alapján pedig kijelenthető, hogy a kamera jobban muzsikált, mint Gasly és Grosjean tavalyi köre során.

