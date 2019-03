Kezdődik a Forma-1: itt a nyitány menetrendje

A csapatok erős túlzással teljesen vakon érkeznek meg Melbourne-be, hiszen a téli tesztek csalókák is lehetnek, valamint többen csak most fogják felpakolni az autóikra az első végleges csomagot. A Mercedes is egy átépített géppel készül, de a Ferrari és a Red Bull teljesen új verzióját sem láthattuk Barcelonában - írja a motorsport.com. Pillanatnyilag a Ferrarit tartják favoritnak, ám közel sem biztos, hogy ez egy ennyire sima hétvége lesz az olaszoknak.

Az időjárás végig száraz lesz ezen a héten Melbourne-ben. Kedden és szerdán például csak 19 fok körül alakul a levegő maximum hőmérséklete, de csütörtökön és pénteken sem lesz sokkal melegebb. A nagy váltás hétvégén lesz, amikor 30 fok is lehet a maximum, ami jelentős differencia. A vasárnapi lesz a Forma-1 történetének 998. nagydíja.

Az Ausztrál Nagydíj időrendje (magyar idő szerint)

Program Nap Idő Első szabadedzés Péntek 02.00-03.30 Második szabadedzés Péntek 06.00-07.30 Harmadik szabadedzés Szombat 04.00-05.00 Időmérő Szombat 07.00-08.00 Futam Vasárnap 06.10

