Nagy botrány készül, lecseréli fő támogatóját a Bayern München

Már többször felvetődött, hogy a Bayern Münchent 2002 óta szponzorként segítő, 2011-ben befektetőként is beszálló Audit lecserélné a klub, mégpedig a bajor székhelyű BMW-re. Most Edmund Stoiber, az FC Bayern felügyelőbizottsági tagja beszélt a német Manager Magazinnak arról, hogy a szándéknyilatkozatot már aláírták, sajtóértesülések szerint a BMW tízéves szponzori szerződést ír alá a klubbal, egyúttal megvásárolja az Audi 8,33 százalékos részesedését is. A német luxusautógyártó összesen 800 millió eurót fog fizetni a Bayernnek.

A gondot csak az jelenti, hogy az Audi 2025-ig kötött szerződést a Bayernnel, és az Adidas, valamint a stadionnak is nevet adó Allianz mellett a csapat fő szponzora.

A hírre reagált Uli Hoeness, a Bayern elnöke, ráadásul megerősítette a megállapodás tényét, viszont cáfolta a megjelent támogatási összeget, és hangsúlyozta, hogy ez a jövőre vonatkozik. Arról viszont nem tett említést, hogy mikor lehet a váltás, csupán az tény, hogy a klub kosárlabdacsapatánál már július 1-jétől a BMW lesz a fő támogató, és vélhetően a meccseinek otthont adó Audi Dome is nevet vált majd.

A Bild viszont úgy értesült, hogy a BMW már jövőre beszállna a futballba is, ám ebben az esetben a klubnak jelentős összeget kellene fordítania az Audi kártalanítására. Az ingolstadti autógyártó közleményében meg is említette, hogy a szerződés a Bayernel 2025-ben jár le, és a hátralévő hat évben sok újdonságot szeretnének kipróbálni az együttműködés keretében.

Mindenesetre a távolodás jeleként értékelik, hogy az idén elmaradt a futballisták általában sajtónyilvánosságot vonzó autóátvétele, amikor különböző, vadonatúj Audikkal hajtottak haza a csapat tagjai.

Nyitókép: Twitter