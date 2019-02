Visszatér egy legenda a Forma-1-be

"A korábbi megállapodást kibővítettük, de a csapat tulajdoni felállása és a menedzsmentje változatlan marad" – közölték.

Az Alfa Romeo 2018-ban lett névadó szponzora a csapatnak, amely Ferrari-motorokkal a nyolcadik helyen végzett a konstruktőri pontversenyben.

Az Alfa Romeo legendának számít a Forma-1-es világbajnokság történetében,

az első két világbajnoki címet ugyanis az olaszok nyerték meg 1950-ben és 1951-ben Giuseppe Nino Farinával és Juan Manuel Fangióval. 1952-re a világbajnoki sorozat szabályait jelentősen átalakították, az autók motorjait kisebbekre vették, és az Alfa Romeo nem állt úgy anyagilag, hogy a II. világháború előtt használt technikát teljesen áttervezze, ezért kiszállt a bajnokságból.

A márka csak évtizedekkel később, 1976-ban a Brabham motorszállítójaként, majd miután Niki Lauda 1978-ban két futamot is nyert az Alfa Romeo-motoros Brabhammal, a gyártó 1979-ben saját csapattal tért vissza a királykategóriába, mérsékelt sikerrel. 1980-ban két ötödik helyet sikerült szerezniük, a következő évben Bruno Giacomelli már dobogóra is állhatott az Alfa Romeóvel. 1983-ban két második helyet szerzett Andrea de Cesaris, de a futamgyőzelem nem jött össze, a márka 1985 év végén ismét kivonult a száguldó cirkuszból.

2015-ben a Ferrarik oldalán már megjelent az Alfa Romeo-logó, majd a márkát képviselő négylevelű lóhere, tavaly pedig már a Sauber autói is markáns Alfa-címerrel az oldalukon versenyeztek.

Charles Leclerc, a Sauber monacói versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának első szabadedzésén 2018. október 19-én. MTI/EPA/Larry W. Smith

Az olaszoknál is kacifántosabb a Sauber újtja a Forma-1-ben. A svájci istálló 1993-ban a Mercedes előfutáraként, az autó oldalán a visszatérő német márka csillagával, de még Ilmor motorral indult. Amikor a Mercedes valóban megépítette első saját újkori motorjait és társult a McLarennel, a Sauber a Ferrarival kötött szerződést. Az olaszokat a BMW váltotta, amely egy időben névadója is lett az istállónak. A BMW-Sauber Robert Kubicával futamot is nyert 2008-ban. Ám a következő év olyan nehézkesre sikerült, hogy a Saubert ismét elhagyta egy német gyártó, ezúttal a Williams kedvéért.

A Sauber ismét a Ferrari vonzáskörébe került, így jelenhetett meg rajta az Alfa Romeo logó, és így nevezhették át a csapatatot 2019-től Alfa Romeo-ra annak ellenére, hogy a motort továbbra is a Ferrari adja. Az idei pilótapáros pedig a Ferrari 2007-es világbajnoka Kimi Raikkonen, és az olaszok védence, Antonio Giovinazzi lesz.

Nyitókép: MTI/EPA/Franck Robichon