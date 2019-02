Hosszú Katinka még mindig imádja

A hawaii edzőtábor és két verseny után rövid időre is újra itthon van Hosszú Katinka, akivel úszóklubja, az Iron Swim honlapja készített interjút. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő arról beszélt, hogy ismét vannak céljai, ezért ezerszer könnyebb az élete, mint egy évvel ezelőtt, amikor megszakadt a munkakapcsolata és a házassága a férjével, Shane Tusuppal. (Aki egyébként most éppen Budapesten építi profi golfozói karrierjét.) Hosszú Katinka annál szörnyűbb dolgot elképzelni sem tud, mint amikor nincs meg az irány, és az ember nem tudja miért dolgozik, miért kel fel reggelente az ágyból. Ugyanakkor érdekes részleteket árult el a hajnalairól.

"Én sem vagyok robot, nem úgy kelek fel minden nap, hogy Tokióban megnyerem az olimpiát"

- mondta az interjúban, és hozzátette, a hét vége felé nehezen ébred, "háromszor is rányom a szundira", és külön taktikája van arra, hogyan győzze meg magát a felkelésről. Ráadásul a hétfő reggel a kedvence, akkor még erőtől duzzadva megy le reggel az edzőterembe.

Az év elejét Hawaiion töltötte edzőtáborban, és bejött neki, hogy januárban, amikor itthon sötét van és hideg, tombolnak a vírusok, ők kint a napon tudtak 30 fokban edzeni. A délutáni edzéseket gyakran az óceánparton tartották. Ennek ellenére legközelebb nem mennek ilyen messzire, mert a 11 órás időeltolódás még neki is sok volt, pedig bőven van tapasztalata benne.

Épp az átállás miatt sikeredett gyengébbre az idei első versenye Antwerpenben, utána a luxemburgi Euro Meet-en a cél az volt, hogy minden számban jobbat ússzon, mint az első versenyen, ez sikerült is.

"Szeretek sok versenyre járni, mert gyorsan jönnek a visszajelzések, hogy egy-egy számban mire kell odafigyelnem, milyen technikai dolgokon kell még javítanom. Versenyeken sokkal szembetűnőbbek ezek az apróságok, mint edzésen. Összességében tehát elmondhatom, hogy

a visszajelzések alapján jó úton haladunk"

- mondta Hosszú Katinka.

Az úszónő sokat tanult a tavalyi évből, és most ülepedett le benne az is, hogy honnan hová jutott el.

"Egy idő után, ha mindig csak előre nézel, másképp látod a dolgokat, néha igenis vissza kell tekinteni, megnézni, honnan indultál. Most ezt a tapasztalatot is fel tudom használni, sokkal magabiztosabb és nyugodtabb vagyok" - mondta, és hozzátette, új edzőjével, Petrov Árpáddal is egyre jobban összecsiszolódnak. A szakember egyre szigorúbb vele, pedig nincs könnyű dolga, de rugalmas, és jól kezeli a nehéz helyzeteket: "Muszáj brutálisan őszintének lenni! Ha valami nem tetszik, azonnal mondani kell, és ez mindkét részről jól működik."

A nagy cél a tokiói olimpia, de Hosszú Katinkát jobban érdekli az odáig vezető út.

"A luxemburgi verseny is jó megerősítés volt számomra, belül olyan boldogságot éreztem vasárnap, nem érdekelt, hogy ki néz, hányan vannak körülöttem, örültem, hogy ott vagyok, és újra rájöttem: imádom csinálni az egészet! Pedig a 100 gyorson, három megnyert szám után,

már annyira kivoltam, hogy szó szerint belehánytam a medencébe, de úsztam tovább. Számomra maga az út a legjobb. Én az útban találtam meg a szépséget, imádom!"

- mondta az úszónő, és hozzátette, már Rió előtt is a felkészülés időszakát élvezte a legjobban.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs