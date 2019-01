Őszinte vallomás a Kínából távozó magyar válogatott futballistától

Guzmics Richárd saját nevelésű játékosként a Haladásban lett profi labdarúgó, már válogatottként igazolt 2014 nyarán Lengyelországba, a Wisla Kraków gárdájába. A magyar válogatottal részt vett a 2016-os Európa-bajnokságon, majd Kínában, a Jenpien Funde együttesében futballozott. A 31 éves, 28-szoros válogatott labdarúgó a hétvégén a Slovan Bratislava gárdájába igazolt, egyéves szerződést írt alá a patinás, 18-szoros bajnok, 13-szoros kupagyőztes, 1969-ben Kupagyőztesek Európa Kupáját nyerő pozsonyi együttessel. A téli szünetben a Slovan vezeti hazája bajnokságát, még veretlen a szezonban, nyolc ponttal előzi meg a második helyezett Dunaszerdahely gárdáját.

Guzmics a vaol.hu oldalnak elmondta, hiába hívta a kiesés ellen küzdő Haladás is, mindenképpen külföldön, légiósként szerette volna folytatni a pályafutását,

"A Slovan több szempontból is jó választás. Komoly, bajnoki címért küzdő klubhoz kerültem, amely már a nyári, nemzetközi megmérettetésre is erősíti a keretét. Továbbá Pozsony nincs messze Szombathelytől, mindössze másfél órás autóútra leszek a családomtól, a barátaimtól. Kína után ez mindenképpen üdítő változás. Szeretnék visszakerülni a válogatottba is" - mondta a védő, aki abban bízik, hogy a szövetségi kapitány, Marco Rossi jól ismeri a szlovák erőviszonyokat, hiszen korábban a DAC edzője volt.

Kínában már novemberben véget ért a bajnokság, azóta egyedül edz, ezért még fel kell vennie a ritmust, erre két-három hétre még legalább szüksége lesz.

"Éppen ezért a magyar bajnokság nem volt számomra opció, hiszen az NB I már most hétvégén folytatódik.

Nem biztos például, hogy jelenlegi állapotomban az első, roppant fontos időszakban a segítségére lehettem volna a Haladásnak.

Természetesen szurkolok nevelőegyesületemnek, bízom benne, hogy kiharcolja a bentmaradást, megtisztelő, hogy szerződést ajánlott" - mondta Guzmics Richárd.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor