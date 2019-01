Temesvári Andrea: Fucsovics Márton mentálisan erős

Az év első Grand Slam tornája az Australian Open, kemény kihívás a versenyzők számára. Mint Temesvári Andrea Roland Garros-győztes teniszező az InfoRádiónak elmondta, gyönyörű komplexumban, de irtózatos hőségben játszanak a teniszezők.

"Nagyon sokat számít, hogy egy versenyző hogyan készült fel erre. Harminchét Grand Slamen játszottam, köztük többször Ausztráliában is, tudom, nem csak a fizikális, a mentális felkészülésről is szó van. Fucsovics Márton is mondta a mérkőzés után, hogy többször is volt holtpontja. Ez azt jelenti, hogy

fizikálisan többször volt olyan pillanata, amikor úgy érezte, szétesik a teste, ugyanakkor mentálisan volt olyan erős, hogy tudta, mit kell ilyenkor tennie"

- értékelte a teniszező győzelmét a torna első fordulójában Albert Ramos ellen.

Temesvári Andrea szerint ha kicsit furcsán is hangzik, ez a "nehezebb meccs" adja a következő mérkőzésre a szükséges még nagyobb önbizalmat. "Pontosan tudja, hogy egy ilyen mérkőzésen hogyan kell egy holtpontot leküzdeni. Ez nagyon nagy dolog,

ezek a pillanatok tartják meg a versenyzőben az erőt és a hitet."

Babos Tímea szerdán az ötödik kiemelt Stephensszel játszik a 3. fordulóban. Temesvári Andrea szerint Babos nagyon jól ismerheti riválisát juniorkorából, sokat játszottak együtt és egymás ellen is.

"Timi bármire képes"

- fogalmazta meg tömören várakozásait az egykori klasszis.

