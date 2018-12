Kozák Danuta: túl jól sikerült az idei év

December közepéhez közeledve hol tart a felkészülésben?

Jó erőben érzem magam, de igazából nem nagyon szeretem előre vetíteni, hogy hol tartok. Edzek.

Melyik mozgásformát élvezi ilyenkor a legjobban?

Egyiket sem. Kajakozni szeretek.

Mikor volt utoljára vízen?

November közepén jöttünk le a vízről, nagyon jó időnk volt, amit ki is használtunk. Azóta viszont levonultunk, és jött az úszás, a futás és a kondizás, ezek töltik ki a napjainkat.

Napi hány órában?

Minél több!

Mennyire bírja jól azzal együtt, hogy mondta, nem ez a kedvence?

Elvagyok ezekkel, de kajakozni tényleg sokkal jobb, élvezetesebb, még hideg időben is, mint ezeket a benti munkákat végezni.

Mennyivel volt könnyebb az alapozás az egy évvel ezelőttihez képest?

Más volt. Akkor teher nélkül lehetett visszatérni és edzeni, most meg sokkal inkább az van bennem, hogy most már kvalifikációs év van a következő olimpiára, több munkát kell beletenni. Tavaly inkább csak utolérni próbáltam magam, most már túlszárnyalni.

Magasra tette a lécet...

Igen, túl magasra is, túl jól sikerült az idei év.

De azért örömmel emlékszik vissza az Eb-re és a világbajnokságra?

Igen.

Melyik volt a legjobb döntő futama idén?

Talán az első válogatót élveztem a legjobban. Felfrissítettem az élményeket a versenyzéssel kapcsolatban, és jól is sikerült.

Emlékezetesen sokkolta az ellenfeleket az első válogatón...

Nem tudom, mennyire sokkoltam őket, vagy hogy mit gondoltak ők egyáltalán, hogyan fogok menni. Igyekeztem magamhoz képest jól kajakozni.

Hogyan tervezi a következő évet, amikor a vb-n bizonyos számokat nem lehet majd kombinálni az olimpiai kvalifikáció sikeressége miatt?

Egyelőre nem vetítek előre számokat, a téli időszakban tartunk. Készülni kell, edzeni kell, ez a feladat. Aztán február közepén edzőtáborba megyünk Dél-Afrikába. Kicsit tartok tőle, mégis csak egy új helyszín, ahol még nem voltam, de ugyanezért várom is már. Ráadásul a családdal mind megyünk, a kislányomat, Zorát sem hagyjuk itthon. Portugáliába sem okozott neki gondot a repülés, szeret kimozdulni, nagyon nyitott baba.

Közeledik a karácsony. Hogyan töltik?

Otthon, remélem, hogy kellemes lesz és békés.

A Kozák Danuta ötszörös olimpiai bajnokkal készült interjút teljes terjedelmében meghallgathatják kedden este fél kilenctől az InfoRádió Víztükör című műsorában.

Nyitókép: Kovács Tamás