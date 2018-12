Rasmussen: ez jó lecke volt, tanulnunk kell belőle

"Norvégia mindenben, gyorsaságban, döntésekben, időzítésben is előttünk járt ma. Szomorúak vagyunk emiatt. Ha nem állnak le, nem egy élmény ellenük játszani" - nyilatkozta a dán edző a 38-25-re elveszített találkozó után.

Hozzátette, a védekezéssel problémáik voltak, mert bár megbeszélték, mit kellene tenniük, de egy lépéssel az ellenfél mögött voltak. Tudták, hogy az ellenfél nagyon éhes lesz a sikerre, és ezt nem tudták megfelelően kezelni.

"Próbáltuk a legjobbunkat adni, de ez kevés volt ma. Nem tudtuk megállítani őket, minden játékelemben jobbak voltak.

Nagyon jó lecke volt ez számukra, most az a feladatunk, hogy a lehető legtöbbet tanuljunk ebből a vereségből, és hasznosítsuk a mai tapasztalatokat a németek ellen.

Fáj a vereség, de túl kell lépnünk rajta, fel kell állnunk és készen kell állnunk vasárnapra" - szögezte le a kapitány.

A magyar együttes múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, majd hétfőn Horvátországot 24-18-ra, szerdán pedig Spanyolországot 32-26-ra legyőzte, így a C csoport második helyén végzett. A középdöntő II. csoportjában, Nancyban vasárnap 15 órától a németekkel, szerdán 18 órától pedig a románokkal találkozik majd. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Planéta Szimonetta úgy fogalmazott, sajnos 180 fokos fordulatot vettek a spanyolok elleni remek teljesítményhez képest, bár az akarattal, a küzdelemmel nem volt gond részükről.

"A norvégoknak ez élet-halál kérdés volt, addig mentek és annyi gólt dobtak, ameddig és amennyit tudtak, jól is csinálták. Nagyon csalódott vagyok, nagyon rossz volt így látni a csapatunkat.

Nekünk semmi nem jött össze támadásban, a védekezésünket későn tudtuk összekapni, a kapusainknak nem tudtunk segíteni, ez a norvégok napja volt" - magyarázta a francia Chambray Touraine jobbátlövője, aki négy lövésből két gólt dobott pénteken.

Emlékeztetett, hogy voltak olyan szakaszok, amikor némileg visszakapaszkodtak, de aztán a norvégok még inkább rá tudtak kapcsolni és el tudtak húzni.

"Úgy jöttek, hogy nyerni fognak. Mi is úgy álltunk hozzá, de nekik minden bejött. Ezt a meccset a hátunk mögött kell tudnunk. Már a lefújás után mondtam a lányoknak, hogy van ilyen nap. Mivel holnapután már ismét játszunk, arra kell összpontosítanunk, a hibákat elemezni kell, hogy ne történjenek meg még egyszer" - nyilatkozta Planéta.

Tóth Gabriella elmondta, az eredmény miatt csalódott, a csapattársaira viszont büszke, mert végig küzdöttek, de ezúttal jobbak voltak a címvédő norvégok.

"A teljesítményemet nagyon szívesen elcserélném egy győzelemre"

- közölte a magyarok legeredményesebb játékosa, aki kilenc kísérletből hatszor volt eredményes.

Hozzátette, a norvégok nagyon jól meg tudták játszani a beállójukat, a kapus Katrine Lundét viszont a magyarok tették naggyá.

"Sajnos tényleg van olyan, hogy Lunde-fóbia.

Elég sokszor eltaláltuk, nem figyeltünk oda a befejezésekre. Ha jobban figyelünk, lehet, hogy nem lett volna ilyen kapusteljesítmény az ellenfélnél" - vélekedett.

Tóth rámutatott, hogy a sorozatmérkőzések miatt a győzelemnek is csak egy napig tudtak örülni, és most a vesztes meccset is gyorsan el kell felejteniük.

"A németeket meg kell állítanunk, nagyon remélem, sikerül. Ma is a végsőkig küzdöttünk, a végére el is fáradtunk. Olyan csapat vagyunk, amelyben mindenkinek jól kell játszania, nem elég egy-két kimagasló teljesítmény. Nagyon remélem, hogy összeszedjük magunkat, jobban összpontosítunk, és legyőzzük a németeket" - mondta.

Thorir Hergeirsson norvég szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a magyarok fejlődtek a két héttel ezelőtti, oslói edzőmérkőzéshez képest, melyet 25-19-re veszítettek el.

"Jó csapat épül, jól játszottak a hollandok és a spanyolok ellen is, ezért tiszteltük őket. A mieink nagyon jó munkát végeztek, Brattset, Oftedal és Lunde húzták a csapatot, de mindenkinek a hozzáállásával nagyon elégedett vagyok" - szögezte le.