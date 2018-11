Bemutatkozik a Vidi 14 ezres stadionja - képek

A találkozót a hatodik fordulóból halasztották el a Vidi nemzetközi kupamérkőzése miatt. Jelenleg a címvédőnek és az Újpestnek is 22 pontja van, és egy győzelemmel a harmadik helyre léphetne fel.

„Nagyon örülök, hogy végre visszatérhettünk Fehérvárra. Azon kevés játékosok egyike vagyok a jelenlegi keretből, aki még játszott a régi stadionban. Örömteli számomra, hogy ez a nap is egyre közelebb van, amikor újra itt játszhatunk.

Remélem nagyszerű sportélményekkel gazdagodunk az új sportlétesítményben, amelyről csak szuperlatívuszokban tudok beszélni.

Remélem, hogy a körítéshez tartalom is párosul majd a részünkről, és akkor tényleg olyan élményekkel lehetünk gazdagabbak hétről hétre, amilyeneket szeretnénk” – mondta az M4 Sportnak Kovács István, aki 2012 óta erősíti a székesfehérváriakat.

Kovácsik Ádám, a Vidi válogatott kapusa nem játszott a régi stadionban, így az első pillanatokban olyan érzések fogták el, mintha egy új csapatba érkezett volna: „Nagyon várom, hogy az első mérkőzésemet lejátszhassam Sóstón. Közel száz meccset vívtam már meg a Vidi színeiben, de Sóstón még nem sikerült futballoznom.”

Marko Nikolic együttesének minden bizonnyal jól jött a válogatott mérkőzések miatti szünet, mivel csapatán többször is érződött, hogy nehezen bírja a kettős terhelést, a bajnoki versenyfutást és azzal párhuzamosan az Európa-liga-szereplést. A fehérváriak eddigi hét pontvesztésükből hatszor az európai kupameccsük után nem tudtak győzni. A szerdai mérkőzés kimenetele fontos a bajnoki menetelés szempontjából, ugyanakkor kérdés, hogy a szerb szakember hogyan forgatja majd a keretét, mivel a második számú európai kupában nagy lehetőség előtt áll a csapata: ha jövő csütörtökön nyer a BATE Boriszov otthonában, a záróforduló előtt biztosítja helyét a legjobb 32 között.

A MOL Vidi FC megújult otthona, a 13,98 milliárd forintos beruházás keretében megvalósult Sóstói Stadion már az UEFA szigorított, IV-es kategóriájának elvárásaihoz illeszkedik:

14 200 fős befogadóképességével nagy nemzetközi találkozóknak is otthont adhat.

A MOL a névadó

A MOL Aréna Sóstó lett az új fehérvári futballstadion neve - jelentette be a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója a klubbal és a város polgármesterével közös sajtótájékoztatón. Ratatics Péter hangsúlyozta, hogy a MOL-csoport büszkén tekint vissza a közel tíz éves együttműködésre az egyesülettel és "rendkívüli lelkesedéssel tekint a jövőbe is". A névadó szponzoráció mellett ezentúl a létesítménynek is névadói, így a jövőben a MOL Vidi FC a MOL Aréna Sóstóban játssza hazai mérkőzéseit.

Az ügyvezető rámutatott: Közép-Kelet Európában egyedi állapot, hogy egy gazdasági társaság két stadionnak - a fehérvári mellett a dunaszerdahelyinek is - névadója. ó

Ratatics Péter kiemelte, hogy a gazdasági megfontolások mellett tíz év után már érzelmi szempontokból is születnek döntések. Megemlítette, hogy a MOL és a Vidi között sok a hasonlóság, hiszen mindkettőnél hosszú távú elkötelezettség van a profizmus, a szakmai hozzáállás és az építkezés tekintetében egyaránt.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere örömének adott hangot amiatt, hogy "újra itthon a csapat", mint mondta, régóta vártak erre a drukkerek. Megjegyezte, hogy a gárda sokat fejlődött az elmúlt években: "a nemzetközi kupában extrát nyújt, hátán viszi a magyar labdarúgást" és jó esély van rá, hogy a csoportból való továbbjutás esetén ebben az idényben Európa-liga-meccset rendezhessenek Sóstón.

Balogh Attila, a MOL Vidi ügyvezetője szerint is nagy öröm három év után hazatérni Székesfehérvárra. A felcsúti Pancho Aréna is kitűnő létesítmény, de mégiscsak ez az igazi otthonunk - fűzte hozzá.

A megnyitó programja - 16.30-17.15 - Pixa

- 17.15-17.40 - Wellhello

- 17.40-17.50 - 400 fehérvári táncos különleges, nagyszabású előadása

- 17.50-18.00 - fűre vetített 3D-show

- 18.00-18.05 - polgármesteri köszöntő

- 18.05-18.30 - Pixa



A mérkőzés szünetében újra a Wellhello lép színpadra, a lefújás után pedig Pixa zenél majd.

A régi stadion bontása 2015 decemberében kezdődött el, azóta a felcsúti Pancho Arénában játszott a fehérvári csapat. A kivitelező 2016 novemberében vette át a munkaterületet, a projektet azonban jelentősen hátráltatta a régi stadion főépületének statikai problémája, amelyet eredetileg fel akartak újítani. Ezt végül elbontották, ami 900 millió forintos, előre nem látható többletkiadást jelentett.

A város honlapján arról írtak, Székesfehérvár Közgyűlése még nyáron döntött arról a pályázatról, amelynek eredményeként a Fehérvár FC Kft. bérbe veszi a stadion sport-, és irodai célú építményrészeit. A megállapodás 5+5 évre szól és két szerződésből áll. Az egyik a sportesemények tartására szolgáló részek eseti bérbeadásáról, a másik az állandó, elsősorban sportcélú és irodai célú építményrészek használatáról szól. A felek megállapodtak abban is, hogy a centerpálya karbantartását a klub végzi, az ehhez szükséges eszközöket az üzemeltető biztosítja, a pályafenntartás közüzemi költségeit pedig 50-50%-ban fizeti az önkormányzat és a klub.

Az önkormányzat korábban döntött arról, hogy a stadion üzemeltetője a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. lesz, a rendezvények céljára is hasznosítható területeken a szervezési feladatokat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. látja el, míg a stadion vendéglátást szolgáló helyiségeit pályázati eljárás eredményeként a Stad-Event Kft. bérli. A stadion különlegességét az adja, hogy közvetlenül mellette helyezkedik el a Sóstó, ami egy a mostani beruházásokkal megmentett 200 hektáros természetvédelmi terület, különleges madár- és növényvilággal. Az ehhez kapcsolódó látogatóközpont is a stadionban található, melynek fenntartásáról a város gondoskodik.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka