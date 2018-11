Rossi szenvedett a lelátón

A Telkiben tartott mérkőzés előtti szombati sajtótájékoztatón az olasz szakvezető megköszönte a stábnak és a játékosoknak a csütörtöki 2-0-s sikert, amelyen eltiltása miatt a másodedző Cosimo Inguscio helyettesítette.

"Jobban lehet látni a tribünről, mint a pálya széléről, és kevesebb a kockázata annak, hogy valami miatt eltiltják az embert

- mondta Marco Rossi. - Ám sokkal inkább szenvedtem a lelátón, tudván, hogy nem avatkozhatok bele a mérkőzés menetébe, nincs befolyásom semmire, s ez elég frusztráló érzés."

Kiemelte, az észt mérkőzés taktikailag és hozzáállásban is nagyon tetszett neki, elégedett volt a kezdőkkel és a cserékkel is.

"A finn csapat más, elsők a csoportban, ez annak köszönhető, hogy fegyelmezett és precíz taktikai munkát végeznek, így mi is másként fogunk a találkozóhoz állni, ám hozzáállásban ugyanazt várom a csapattól" - fogalmazott.

Elmondta, az észtek ellen a 65. percben pályára lépő Dzsudzsák Balázs nagy valószínűséggel kezdeni fog, egy-két változást tervez a csütörtöki kezdőhöz képest.

Kitért rá, hogy Gazdag Dániel sérülés, Pátkai Máté pedig sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára, ám Lovrencsics Gergő állapota bizakodásra ad okot, s Gulácsi Péter is a csapat rendelkezésére áll vírusos gyomorrontása után.

"Pozitív az út, öt találkozót játszottunk, ezeken mérkőzésről mérkőzésre javulást láttam, kivéve a tallinni összecsapást, amin nem úgy alakultak a dolgok, ahogy vártuk. A másik négy találkozón viszont lehetett látni a munka eredményét,

ahogy telik az idő, egyre jobban összeszokunk, csapattá válunk, emellett szakmailag és emberileg is jobban megismerjük egymást"

- összegezte eddigi munkáját Marco Rossi.

Korhut Mihály kiemelte, az észtek elleni mérkőzést megelőzően legutóbb egy éve játszott a nemzeti csapatban, s örül, hogy újra a keret tagja lehet.

"Úgy érzem, hogy sikerült a visszailleszkedésem, eddig is Kádár Tamás mellett játszottam a bal oldalon. Jó érzéssel tölt el, hogy az észtek ellen rögtön kezdő voltam, s védőként külön öröm, hogy nem kaptunk gólt" - fogalmazott. Hangsúlyozta, reméli, hogy ugyanígy folytatják a finnek ellen is, és a vasárnapi összecsapást is le tudják hozni kapott gól nélkül.

Szólt a szurkolókról is, mondván, a csapatnak nagy támogatás lenne, ha még többen lennének a Groupama Arénában, mint csütörtökön.

Az ellenfelet elemezve úgy fogalmazott, az északi csapatok játékstílusára jellemző, hogy masszív és a magas játékosokra épít, akik sokat futnak és az erőnlétük átlagon felüli.

"Sokszor keresik a párharcokat, ütköznek, de mi is felvesszük velük a versenyt, taktikailag és technikailag pedig jobbak is vagyunk" - mondta, s megemlítette, a hideg időhöz viszont jobban hozzá vannak szokva a vendégek.

Leszögezte, szerettek volna első helyen végezni a csoportban, s hogy nem sikerült, az számára negatívum. A felkészülés irányát viszont pozitívnak érzi a kerettel töltött öt nap tapasztalatai alapján.

"Remélem, hogy a finnek ellen is sikerül nyernünk, mert akkor két hazai sikerrel fejezzük be az évet, s talán ez segíti, hogy a csapat és a szurkolók újra egymásra találjanak."

A magyar válogatott utolsó Nemzetek Ligája-összecsapása vasárnap 20.45 órakor kezdődik a Groupama Arénában a szlovén Slavko Vincic sípjelére.

A magyar labdarúgó-válogatott várható összeállítása: Dibusz Dénes - Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Kleinheisler László - Kalmár Zsolt, Kovács István, Dzsudzsák Balázs - Szalai Ádám

Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz