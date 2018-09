A Ferrari nem használja ki a lehetőségeit. Mégpedig azért, mert vagy rossz döntéseket hoz, vagy azért mert Sebastian Vettel hibázik, vagy azért, mert pechjük van, mint az esővel Hockenheim-ben, vagy a hungaroringi időmérőn, ahol csak abban a kritikus pár percben esett, amikor Hamiltonnak erre szüksége volt. A Mercedes viszont minden kínálkozó lehetőségre kíméletlenül lecsap, különösen Hamilton.

Ha ezt a világbajnokságot megnyeri, úgy, hogy a Ferrari autója összességében gyorsabb, akkor az talán az eddigi legnagyobb sikere lesz

- mondta Farkas Péter, az Autó-Motor Formula-1-es szakírója.

Koccanás a rajtnál

A mostani futamgyőzelmet úgy sikerült behúzni, hogy a rajtnál közel maradt a Ferrarikhoz, aztán a Vettel-el való koccanásból szerencsésen jött ki, majd a futam hajrájában közel tudott férkőzni a finnhez, és meg tudta előzni. Volt két kulcsfontosságú előzése, az egyik Vettel-el, a másik Raikönnen-el szemben.

Az előzés kapcsán Farkas Péter azt mondta,

Hamilton mindent jól csinált, az ütközés nem varrható a nyakába.

"Kicsit már a Mercedes a Ferrari előtt volt, akkor amikor a kanyarba fordultak volna be, Vettel pedig nekikoccant Hamiltonnak, és ő húzta a rövidebbet. Hamilton meglátta a lehetőséget és azonnal lecsapott rá. Előrébb volt a külső íven, előrébb volt Vettelnél. Vettel szerint Hamilton nem hagyott neki elég helyet, volt elég helye, csak a belső rázókő megdobta az auótját, az megforgott és belepördült Hamiltonba" - vélekedett a szakíró.

Hibás Ferrari stratégia

Hozzátette azt is, hogyha Hamilton autója sérül meg, ő se panaszkodhatott volna, ez benne van a pakliban, versenybaleset, de Vettel húzta a rövidebbet, és ez katasztrófa volt a Ferrari számára. A szakíró szerint hiba volt, hogy a Ferrari határozta meg Raikkönen versenystratégiáját.

"Ez az egész helyzet azért állt elő, mert a Ferrari menedzsmentje nem hozta meg az elkerülhetetlen - még ha kellemetlen is - döntéseket.

Már versenyekkel ezelőtt be kellett volna látniuk, és ki is kellett volna állni amellett, hogy Kimi Raikkönen már Vettel fegyverhordozója

- mondta Farkas Péter.

Raikkönen Vettel fegyverhordozója

Mint mondta a Mercedes nyítlan erre a célra használja Bottast, és nem érheti szó a ház elejét, hiszen a VB-cím a tét.

"Ferrarinál is meg kellett volna tenniük ugyanezt, ennek ellenére nem elég, hogy az időmérőn Raikkönennek engedték meg, hogy Vettel szélárnyékába kerüljön, azért, mert versenyről versenyre felváltva csinálják ezt és most rajta volt a sor. Most

mivel Vettel áll harcban a Vb-címért, és hátrányban volt Hamiltonhoz képest, minden erejükkel őt kellene segíteniük, hazai pálya ide vagy oda.

Ehhez képest Raikkönent segítették pole-ba, innentől kezdve borítékolható volt, hogyha nem osztják le a lapokat és nem adják ki Raikkönnenek, hogy Vettelt kell segítenie a rajtnál, akkor ott baj lehet" - ez a szakíró szerint egy agyrém.

Farkas Péter szerint Raikkönnek biztosan nem mondták meg, hogy segíteni kell csapattársát, mert akkor nem tekintette volna fő ellenfelének Vettelt. Előre tisztázni kellett volna a Ferrarinak, hogy egy ilyen helyzetben Raikkönennek kell engednie, azért, mert a VB-cím a tét.

"Ez egy csapatsport, a VB-cím a tét, hogyha igazán kell nekik a VB-cím - márpedig 2007 óta nem nyerték meg -, akkor

meg kellett volna hozniuk azt a kellemetlen döntést, hogy Raikkönent alárendelik Vettelnek"

- vázolta fel véleményét a szakíró.

Nyitókép: Luca Bruno