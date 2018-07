Djokovic Wimbledon bajnoka

A szerbek volt világelsője - aki jelenleg csak 21. a ranglistán - az elejétől fogva irányította a találkozót, kétszer is elvette ellenfele félelmetes adogatását, és fél óra alatt szettelőnybe került. A folytatásban is a belgrádi teniszező mozgott frissebben, ismét kétszer brékelt, és 1 óra 12 perc elteltével már csak egy játszmára volt a diadaltól. A harmadik felvonásban Anderson fogadóként 5:4-nél és 6:5-nél összesen öt szettlabdához jutott, de nem élt velük, majd a rövidítésben már egyértelműen Djokovic volt jobb. A találkozó 2 óra 18 percig tartott.

A 31 éves szerb 2011, 2014 és 2015 után negyedszer nyert Wimbledonban, 13. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be, és összességében 69. tornagyőzelmét aratta. A 203 centis Anderson a tavalyi US Open után a második GS-döntőjét is elveszítette.

Nyitókép: MTI/EPA/Nic Bothma