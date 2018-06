Märcz Tamás: ez most nem egy éremesélyes válogatott

Az éremszerzést tűzte ki célul a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a hétfőn kezdődő budapesti férfi férfi Világliga szuperdöntőjében. Märcz Tamás hozzátette: a mostani játékoskeret éremesélyes csapattá válhat a 2020-as tokiói olimpiára.

Hétfőn kezdődik a vízilabda Világliga szuperdöntője Budapesten, a válogatott hétfőn az ausztrálok ellen kezdi a szereplését, majd a csoportban a montenegróiakkal és a japánokkal találkozik. A keret már együtt dolgozik, Märcz Tamás szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta, nem egyforma állapotban érkeztek a játékosok, mert volt, akinek négy, volt, akinek tíz nap pihenője is volt.

"A mentális állapotuk is eltérő, attól függ, hogy ki milyen mérkőzések, sikerek vagy kudarcok után érkezik. Mindenki nagyjából lezárta a szezont, és nem látom, hogy óriási fáradtság lenne bárkin is. De dolgozunk azon, hogy minél jobb fizikai állapotban legyenek azok is, akiknek komoly terhelésük volt az utóbbi időben" - mondta a magyar szakvezető.

Budapest beugróként kapta meg a szuperdöntő rendezési jogát, és ez némiképp a válogatott és Märcz terveit is felülírta. Mint mondta, szeret itthon, magyar közönség előtt játszani, mert szeretik és értik a vízilabdát.

"Pozitívan fogom fel, hogy végül ide került a Világliga szuperdöntője,. de nem így terveztük a felkészülésben, nem is ilyen erős kerettel akartunk indulni, mert egyfajta próbálgatás lett volna a cél. Így viszont beleállunk a Világligába, és igyekszünk a négy közé jutni, éremért játszani" - közölte a kapitány. Az igazi cél azonban nem a mostani, budapesti torna, hanem a tokiói olimpia. Jelentősen átalakult a keret a 2013-as világbajnoki cím óta, de Marcz Tamás abban bízik, hogy a mostani keret, ha még két évig együtt tud dolgozni, akkor a tokiói olimpiára éremesélyes csapattá érik.

"Ez most szerintem nem feltétlenül van így,

nálunk négy-öt jóval esélyesebb válogatott pályázik az érmes helyezésekre.

És nem is realitás, hogy ez a csapat győzzön idén az Európa-bajnokságon vagy jövőre a világbajnokságon. Ennek ellenére a játékosok nem kishitűek, tudják, hogy jó csapatszellememmel, fegyelemmel, taktikával, felkészültséggel mindent el lehet érni. Én is ebben hiszek, és bízom abban, hogy ez a munka meg fogja hozni a gyümölcsét" - jelezte reményeit Märcz Tamás.

Most tornáról tornára járnak majd, ami segíteni fog, hogy összeérjen a csapat. A játékosok egy részének azonban még hosszabb távú reményei is lehetnek, mert a 2024-es párizsi olimpián már nagyon rutinosak lesznek, és a mögöttük lévő generáció is odaérhet. A szövetségi kapitány úgy látja, jelen pillanatban a szerb, a horvát, a görög és az olasz válogatottban is most érett be a csúcsgeneráció, de Párizsra már nekik kell úgy frissíteniük, mint most a magyaroknak.