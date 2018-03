Jelentős átalakulásra készüljenek a sportrajongók

Több sportbajnokság is csatornát válthat a következő szezontól.

Két új sportcsatorna, a TV2 csoporthoz tartozó Spíler2 TV és Spíler3 TV indul idén nyáron. A rangado.hu információi szerint erre azért van szükség, mert a társaság a spanyol és az olasz labdarúgó-bajnokság közvetítési jogait is megszerezheti. Előbbiét jelenleg a Sport TV, míg utóbbiét a DIGI Sport birtokolja.

Az új csatornákon, valamint természetesen a Spíler1-en a 2018 és 2021 közti szezonokban a Bajnokok Ligája-mérkőzései is megjelennek majd. Emellett elképzelhető, hogy az angol FA-kupa jogainak megvásárlását is tervezi a TV2 Csoport. A Spíleren jelenleg az angol Premier League mellett az NHL és a MotoGP is követhető.

A rangado.hu azt írja: a Sport TV következő szezonbeli kínálatában a német Bundesliga és a portugál bajnokság is szerepel majd, a hírt egyelőre nem erősítették meg. A német labdarúgó bajnokság mérkőzéseit jelenleg az Eurosport sugározza.

Az Európa Liga következő szezonjának jogai még nem keltek el, ezek jelenleg a DIGI Sportnál és az RTL II-nél vannak.

A következő szezontól így alakulhat a sportcsatornák kínálata.