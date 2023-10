Készül a csapásra Izrael, aki tud menekül - a nap hírei

Lejártaz izraeli hatóságok által adott határidő a Gázai övezet északi részének kényszerkiürítésére, de azt tovább sem tudni, mikor indul Izrael következő katonai művelete. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szombaton csak annyit közölt, hogy jön a következő szakasz. Az izraeli Haaertz értesülései szerint Izrael levegőből, tengerről és a szárazföldön is támadást fog indítani Gáza ellen, a tartalékosok felkészítése pedig az utolsó fázisában van. Az ENSZ szerint eddig mintegy félmillióan hagyták el a területet, azonban az ott élő mintegy 1,1 millió embernek kellene az övezet déli területeire húzódnia. Az izraeli hadsereg pénteken rendelte el a Gázai övezet északi részének 24 órán belüli evakuálását egy közeli katonai művelet kezdete előtt.

Megállapodás jött létre arról, hogy a külföldiek elhagyhatják Gázát. Egyiptom, Izrael és az Egyesült Államok megegyezése értelmében a Gázában tartózkodó külföldiek átmehetnek Egyiptomba a rafahi határátkelőhelyen.Izrael beleegyezett abba, hogy nem támadja azokat a területeket, amelyeken a külföldiek áthaladnak, hogy kijussanak az ostromlott palesztin területről. Katart is bevonták a tárgyalásokban és a felek beleegyezést kaptak a palesztin fegyveres csoportoktól, a Hamásztól és az Iszlám Dzsihádtól is.

Azonnal megháromszorozza a Gázának nyújtott humanitárius segélyt az Európai Bizottság- A brüsszeli testület több mint 75 millió euróra emelte az összeget. A közlemény szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton beszélt António Guterres ENSZ-főtitkárral. Hozzátette: az uniós bizottság keményen dolgozik, hogy a gázai ártatlan civilek támogatást kapjanak.

Több mint 1.500 lengyel, valamint több külföldi állampolgárt evakuált Izraelből a lengyel haderő. A lengyel külügyi tárca korábban mintegy kétezerre becsülte az Izraelben tartózkodó lengyel állampolgárok számát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek késő este arról számolt be, hogy a magyar kormány eddig összesen 547 magyar állampolgárnak segített hazajutni.

Az Egyesült Államok engedélyezte Izraelben dolgozó diplomatáinak egy része számára az ország elhagyását. Ezzel egy időben az amerikai külügyi tára frissítette az Izraelre és palesztin területekre kiadott utazási figyelmeztetést. A hivatalos besorolás szerint Izrael és Ciszjordánia esetében a kormány arra kéri az amerikaiakat, hogy fontolják meg az utazást, a Gázai-övezet határának átlépését semmilyen körülmények között nem javasolják.

Jelentős rendőri készültség mellett ezrek tüntettek Londonban és több más brit nagyvárosban a palesztinok mellett. A Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya közölte azt is, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász Izrael ellen egy hete végrehajtott támadása óta számos lakossági bejelentést kapott olyan online tartalmakról, amelyek potenciálisan összefüggésbe hozhatók a terrorizmussal.

Bombariadómiatt evakuálták és egész napra bezárták a párizsi Louvre múzeumot, miután írásos fenyegetést kapott a létesítmény. Kiürítették a versailles-i kastélyt és annak parkját is. Egy gyanús tárgy miatt a hatóságok ugyancsak evakuálták Párizs egyik legnagyobb vasútállomását. Franciaországban a legmagasabb szintű terrorkészültséget vezették be pénteken, miután az egyik gimnáziumban egy iszlamista halálra késelt egy tanárnőt. A legutóbbi hírek szerint az ügyben 10 embert vettek őrizetbe, köztük az elkövető családját is.

Átadták a 2x2 sávos 83-as főút Győr és Pápa közötti, 36 kilométeres szakaszát. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A kormányfő kiemelte: az új útnak a gazdaságfejlesztés és a helyiek életminőségének javítása mellett a pápai katonai reptér miatt honvédelmi jelentősége is van. Beszélt arról is, hogy a magyar vidéktől a kormány és a nemzet 2 dolgot vár: hogy a helyi közösségek legyenek erősek, de közben ne tűnjön el a térségek igazi arcvonása.

A közösségben látja Budapest erejét a főpolgármester. Karácsony Gergely az elmúlt évek eredményeiről és a jövőbeni tervekről szóló beszámolójában úgy fogalmazott: a városvezetésnek az a dolga, hogy a közösségnek ezt az erejét arra használja, hogy tovább tudjon menni. A főpolgármester az egykori Merlin Színház felújított épületében tartotta beszámolóját, amelynek kezdetén közölte: november 17-re teljesen elkészül a rekonstrukció, akkor átadják az épületet a budapestieknek.

Megdőlt a hajnali és a napi melegrekord is pénteken a fővárosban - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hajnalban a János-hegyen csupán 17,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Megdőlt a napi maximum-hőmérséklet rekordja is Budapesten, Pestszentlőrincen és Újpesten ugyanis 26,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.