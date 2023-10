IDF: Támadás földön, vízen levegőben

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleményt adtak ki, amelyben közölték, hogy erőik a szárazföldi műveletek kiterjesztésére készülnek. „Az IDF átfogó offenzívára készül, több százezer tartalékos segítségével” – áll a közleményben. Azt is írták, hogy „légi, tengeri és szárazföldi” erők bevonásával terveznek offenzívát indítani, de azt nem közölték, hogy mikor.

Az izraeli miniszterelnök napközben a Gázai övezet közelébe vezényelt katonákat látogatta meg . Benjámin Netanjahu az X-re feltöltött posztban azt kérdezte a katonáktól, készen állnak-e az akció következő szakaszára. És kijelenti:

jön a következő szakasz.

