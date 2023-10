Terrorfenyegetések sorozat bénítja meg Franciaoszágot

A Louvre után a Versailles-i palota kénytelen volt bezárni kapuit. A híres történelmi helyszínt október 14-én, szombaton délután bombafenyegetés után evakuálták – tudta meg a franceinfo rendőrségi forrásból.

Nem sokkal később a közösségi médiában jelent meg felvétel arról, hogy evakuálják a Gare de Lyont is, amely Párizs hat nagy fővonali vasútállomásának egyike.

The Gare de Lyon train station in Paris is being evacuated right now due to a terrorist threat.



