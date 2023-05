Egyre biztatóbbak a hírek a szlovákiai buszbalesetről - a nap hírei

Már a tegnapi szlovákiai buszbaleset egyetlen sérültje sincs közvetlen életveszélyben - közölte a külügyi államtitkár. Menczer Tamás elmondta: a szlovák kórházakban még 23 utast kezelnek, közülük heten vannak intenzív osztályon. Az utasok közül 35-en már Magyarországon van. A Prágába tartó magyar turistabusz tegnap a D2-es autópályán belerohant egy román kamionba, a balesetben egy utas a helyszínen meghalt.

Az első negyedévben 1,1 százalékkal csökkent a GDP az előző év azonos időszakához viszonyítva – közölte első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az energiaválság kezdete óta most először fordult elő, hogy a gazdaság rosszabbul teljesített, mint négy negyedévvel korábban. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a mérséklődés ellenére is tarthatónak nevezte az idei, 1,5 százalékos gazdasági növekedési célt.

Az Európai Bizottsággal jelenleg folyó tárgyalások arra irányulnak, hogy Magyarország időarányosan, mihamarabb hozzájusson az uniós alap forrásaihoz - közölte a Navracsics Tibor miniszter, miután a költségvetési biztossal tárgyalt Brüsszelben. Hozzátette: már teljesültek azok a célok, amelyek arra irányultak, hogy Magyarország ne veszítsen uniós forrást.

Élet-halál kérdésnek nevezte a főpolgármester, hogy Budapest minél előbb hozzájusson az uniós forrásokhoz. Karácsony Gergely az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának küldöttségével tárgyalt, majd elmondta: Budapest akár az uniós források nélkül is tudna fejlődni, de mivel az itt megtermelt gazdasági javak többsége a központi költségvetésbe kerül, ezért Budapest hosszú évek óta elsősorban ezekből a forrásokból tud előrehaladni. A főpolgármester azt a városok közvetlen finanszírozásának erősítését kérte a delegációtól. Kormánypárti képviselők szerint viszont tévhiteket és méltatlan támadásokat fogalmazott meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának delegációja.

Júliustól 18 százalékkal emelkedik az ápolók és az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók alapbére - jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta, a kormány az idei béremelésre 50 milliárd forintot különített el, és az ápolói béremelés közel 84 ezer, a műszaki területen pedig 24 ezer embert érint.

Még a tavaszi ülésszakon dönthet az új pedagógus jogállási törvényről az Országgyűlés, és a következő tanév már ennek szellemében indulhat – közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában azt megerősítette, hogy a pedagógus béremelésre 844 milliárd forintot vár a kormány az Európai Uniótól. Szerinte nem is azon múlik a támogatás folyósítása, hogy sikerül-e megállapodni a pedagógus-életpályamodellről, hanem az igazságügyi reform kérdésén. Közben a szakszervezetek arról számoltak be, hogy nem történt előrelépés a pedagógusok strátusztörvényéről tartott újabb egyeztetésen, a kormány továbbra sem enged a 20-26 óra kötelező óraszámból.

Reformokat sürget a MÁV-nál a hatékonyabb működés érdekében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint feladat és felelősségmegosztást kell kidolgozni a tulajdonos, a menedzsment és az igazgatóság között, hogy a vállalat sokkal inkább hasonlítson a piaci működéshez. A tárcavezető hozzátette: azt is meg kell vizsgálni, hogy a közösségi közlekedésre fordított 800 milliárd forint állami forrást hatékonyabban fel lehet-e használni.

Hamarosan a parlament elé kerülhet az építményjog intézményének létrehozását is tartalmazó versenyképességi csomag. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium előterjesztése elkülöníti a felépítmény és a föld tulajdonjogát, de nem írja felül a helyi és országos építési szabályokat. Az építményjog tulajdonosa akár olyan építményeket is létrehozhat majd, mint az erőművek, vagy nyomvonalas vezetékek. Szakértők szerint mindez megalapozza a nagyberuházások finanszírozását is.

Több költségvetési átcsoportosítást is végrehajtott a kormány. A Rezsivédelmi Alapból csaknem 31 és fél milliárd forintot vontak el, ebből 29 milliárd forintot kap a Külgazdasági és Külügyminisztérium beruházások ösztönzésére, 1,8 milliárd forintot a Honvédelmi Minisztérium sportági fejlesztésekre és 679 milliót a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség. A Megtakarítási Alapból 2,7 milliárd forintot fordítanak nem állami felsőoktatási intézmények támogatására, valamint 2,4 milliárd forintot kapott a Miniszterelnöki Kabinetiroda sportesemények és állami rendezvények lebonyolítására.

A honvédség szerves részének nevezte a 2017-ben létrejött területvédelmi tartalékos rendszert a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Mátyás-templomban tartott zászlóadományozási ünnepségen kiemelte: az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer lehetőséget ad Magyarország fegyveres védelmére azoknak is, akik nem kívánják elhagyni polgári szolgálatukat, de aktívan részt akarnak venni a honvédelemben.

Újabb, ebben a hónapban már a nyolcadik heves légitámadás érte hajnalban Kijevet. Oroszország az ukrán főváros és más ukrajnai célpontok ellen drónokat, robotrepülőgépeket és ballisztikus rakétákat is bevetett - szinte az egész országban megszólaltak a légvédelmi szirénák.