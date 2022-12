Elhunyt XVI. Benedek pápa, utóda temeti csütörtökön - a nap hírei

Január 5-én, csütörtökön fél 10-től temetik XVI. Benedek nyugalmazott pápát, a Szent Péter téren - közölte a vatikáni szóvivő. Matteo Bruni elmondta, hogy Ferenc pápa vezeti a szertartást, amely az egyszerűség jegyében zajlik majd. XVI. Benedek nyugalmazott pápa 95 éves korában szombat délelőtt hunyt el a vatikáni Egyház Anyja kolostorban. Joseph Ratzinger szerdán, a délutáni szentmise végén, lakóhelyén, a kolostorban részesült a betegek kenetében felszentelt laikus nők jelenlétében, akik utolsó éveiben segítségére voltak. XVI. Benedek földi maradványait január 2-ától a Szent Péter-bazilikában helyezik el, hogy a hívők végső búcsút vehessenek tőle.

A szálló por miatt a Sajó völgyében már Miskolcon, és Vácon is veszélyes a levegő minősége - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ ma közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. Az NNK adatai szerint a Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren, Miskolcon, valamint Vácon veszélyes a levegő minősége. Nyolc településen - Veszprémben, Várpalotán, Százhalombattán, Esztergomban, Budapesten, Kecskeméten, Salgótarjánban és Nyíregyházán - egészségtelen a levegőminőség. 12 településen - Szombathelyen, Győrben, Ajkán, Székesfehérváron, Pécsen, Dunaújvárosban, Tatabányán, Dorogon, Tökölön, Szolnokon, Oszlárban és Hernádszurdokban - kifogásolt a levegőminőség, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

Eltérő mértékben drágulnak az autópálya-matricák 2023-ban. A január 1-jétől országos éves autópálya-matricáért személygépkocsik esetében 49 190 forintot kell fizetni, az idei 46 850 forintnál. A jövő évi éves megyei matricák ára pedig 5720 forint lesz, az idei 5450 forint után. Jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára is. Autók esetében a havi matrica ára 8900 forint lesz jövőre az eddigi 5210 forint után, a 10 napig érvényes matrica pedig 5500 forintra drágul az idei 3820 forintról. Jövőre a büntetések is drágulnak. A díjköteles utak matrica nélküli használata esetén a D1 kategóriában például, 60 napon belüli fizetésnél 18 750, azon túl 74 970 forintra nő a büntetés összege, az eddigi 16 220, illetve a 64 850 forint után.

Április végéig változatlan áron juthatnak gázhoz és villamosenergiához a lakossági fogyasztók – erősítette meg közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Ez a társasházakban vagy többgenerációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élőkre is vonatkozik. Nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem. A távhő esetében továbbra is megmarad a rezsicsökkentett ár, emellett jövő őszig a nem lakossági fogyasztók is jóval olcsóbban vehetik majd igénybe a távhőszolgáltatást.

Jövőre olcsóbban kapják a távhőt a települések és intézményeik. Az új díjak az Energiaügyi Minisztérium döntése alapján három negyedéven át maradnak érvényben, január elsejétől szeptember végéig nem változnak.Az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint a földgázalapú szolgáltatóknál csaknem a felére eshetnek vissza a települések és intézményeik távhődíjai.

Január 1-jétől megszűnnek a SZÉP-kártya alszámlák. A Magyar Közlönyben már megjelent a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetését szabályozó rendelet. Eszerint januártól összevonják a korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeket, így összeadódnak az azokban feltöltött összegek.

Horvátország január elsejétől vezeti be az eurót. A kuna két hétig párhuzamosan lesz használható az euróval. Ezzel egyidőben megkezdődik a forgalomból kivont bankjegyek és érmék egy részének a megsemmisítése is.

Januártól Svédország veszi át az Európai Unió soros elnökségét. Az elmúlt fél évben Csehország látta el ezt a tisztséget. Számos, a gazdákat és a fogyasztókat is érintő döntést kell meghoznia június végéig a svéd elnökségnek. Ezek közé tartozik az élelmiszerpiacok stabilizálása, a növényvédő szerek korlátozása, az egységes élelmiszer-címkézés bevezetése.

Zenészek, sportolók, Oroszországban és Ukrajnában dolgozó diplomaták szerepelnek a brit uralkodó újévi kitüntetési listáján. III. Károly király trónra lépése óta most először részesítette elismerésben és a velük járó címekben az erre érdemesnek talált jelölteket. Az 1707 nevet tartalmazó idei újévi lista világhírű kitüntetettjei között szerepel Brian May, a Queen együttes gitárosa, akit III. Károly, a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelt. A kitüntetési lista legmagasabb elismerését a 92 éves Mary Quant, Nagy-Britannia talán leghíresebb divattervezője kapta, akit a király a brit becsületrend, tagjává avatott. III. Károly királytól az idei női labdarúgó Európa-bajnokságon győztes angol válogatott csapatkapitánya, Leah Williamson az OBE címet kapta. A Dame előnév viselésére jogosító női lovagi rangban részesült Melinda Simmons és Deborah Bronnert, az Egyesült Királyság kijevi, illetve moszkvai nagykövete.