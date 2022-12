Ők III. Károly első újévi kitüntetettjei

Az elismerések kitüntetettjeinek listáját az elmúlt évtizedekben évente kétszer, az uralkodó júniusi "hivatalos" születésnapján és újév előtt hirdették ki.

A 1707 nevet tartalmazó idei újévi lista világhírű kitüntetettjei között szerepel Brian May, a Queen együttes gitárosa, akit III. Károly - a hivatalos indoklás szerint a zene szolgálatában kifejtett munkásságáért és jótékonysági tevékenységéért - a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelt.

Queen musician and astrophysicist, Dr Brian May, has been knighted for services to music and to charity.#NewYearsHonours #NYHonours pic.twitter.com/6m4b7hNWxA — Royal Central (@RoyalCentral) December 30, 2022

A néhai II. Erzsébet királynő húsz évvel ezelőtti aranyjubileuma, vagyis trónra lépésének 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat máig emlékezetes mozzanata volt, amikor Brian May a Buckingham-palota tetején gitározta el a brit nemzeti himnuszt.

Lovagi címével Sir Brian a brit zenei élet igen rangos társaságának tagja lett: a korábbi években hasonló elismerésben részesült mások mellett Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Sir Mick Jagger és Sir Tom Jones.

Az újévi kitüntetési lista legmagasabb elismerését azonban Mary Quant, Nagy-Britannia talán leghíresebb divattervezője kapta, akit a király a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatott.

A 92 esztendős Mary Quant - aki a miniszoknya népszerűsítésével járult hozzá a hatvanas évek globális divatforradalmához - az utóbbi csaknem hat évtizedben harmadszor részesül magas uralkodói kitüntetésben: a divatbálvány már 1966-ban átvehette a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatát (OBE), majd 2014-ben a lovagi rang női megfelelőjének számító, Dame előnév viselésére jogosító címet kapta II. Erzsébet királynőtől.

Fashion icon Dame Mary Quant has become a Companion of Honour for services to fashion.#NewYearsHonours #NYHonours pic.twitter.com/rr0xz0ilEf — Royal Central (@RoyalCentral) December 30, 2022

III. Károly királytól az idei női labdarúgó Európa-bajnokságon győztes angol válogatott csapatkapitánya, Leah Williamson az OBE címet kapta, a csapat három másik játékosa - Beth Mead, Lucy Bronze és Ellen White - a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) kitüntetésben részesült.

Lioness football team captain, Leah Williamson, receives an OBE for services to football.#NewYearsHonours #NYHonours pic.twitter.com/vvKSrQY0Hf — Royal Central (@RoyalCentral) December 30, 2022

Az EB-győzelem az angol futball első nagy nemzetközi trófeája azóta, hogy az angol férfiválogatott 1966-ban megnyerte a világbajnokságot.

A Dame előnév viselésére jogosító női lovagi rangban részesült Melinda Simmons és Deborah Bronnert, az Egyesült Királyság kijevi, illetve moszkvai nagykövete.

A londoni külügyminisztérium szombati ismertetése szerint a két nagykövet az Ukrajna elleni orosz invázió után végzett kiemelkedő diplomáciai tevékenységéért kapta a magas uralkodói elismerést.

Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Victoria Jones