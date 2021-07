Lehet, hogy a szerdai volt az olimpia legeredményesebb napja - a nap hírei

Három érmet, egy arany- és két bronzérmet szereztek a magyarok a tokiói olimpia ötödik versenynapján. Az úszó Milák Kristóf 200 méter pillangón lett első, a Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás, Gémesi Csanád összeállítású kardcsapat és a cselgáncsozó Tóth Krisztián pedig harmadik lett. A magyar csapat eddig így összesen két aranyat, egy ezüstöt és két bronzérmet szerzett, ezzel jelenleg az éremtáblázat 12. helyén áll. A listát Japán vezeti.

Elfogadta a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs hat újabb javaslatát - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta: négy döntés azt biztosítja, hogy az eddigieknél gyorsabban és több gazdaságfejlesztési forrás kerülhessen a magyarországi vállalatokhoz annak érdekében, hogy gyorsabban tudják javítani versenyképességüket. Négy intézkedés a Magyar Fejlesztési Bank hitelezési és gazdaságfinanszírozási tevékenységét teszi gyorsabbá és bürokráciamentesebbé.

Már zajlanak az egyeztetések a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről a kormány és a munkaadók között – erősítette meg az Inforádiónak a Liga Szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda elmondta: arra számít, hogy szeptemberben összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, ahol ismét többéves bérmegállapodásról egyezhetnek meg szociális partnerek. Ezzel visszatérhet a két számjegyű bérdinamika a gazdaságba.

Haladékot kaptak az iskolák arra, hogy felmérjék az oltási igényeket a tanév eleji vakcinázás előtt. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke az Inforádiónak elmondta: várhatóan augusztus közepén történhet ez meg. Úgy vélte, a legjobb az lett volna, ha a tanévnyitóra maradt volna az igények felmérése, és a következő héten történne az oltás, de erről egyelőre nincs szó. Hozzátette: tavasszal a 16-18 évesek között nagy volt az igény a vakcinára, 70 százalék beolttatta magát, a fiatalabb korosztályban is komoly érdeklődésre számítanak.

Az elmúlt 24 órában 4 beteg halt meg a koronavírus okozta szövődményekben és 76 új esetben mutatták ki kórokozót. 70 beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 32 ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 809 ezren kapták el a vírust és 30 ezer 25 ember halt meg a betegségben. 5 millió 606 ezer ember kapott védőoltást, 5 millió 405 ezren mindkét adagot. A kormány augusztus elsejétől lehetővé tette a harmadik dózis felvételét is.

Németországban a lakosság több mint felét teljesen beoltották a koronavírus ellen - közölte az egészségügyi minisztérium. Hét hónappal az oltási kampány kezdete után 41,8 millió ember kapta meg a vakcinák mindkét dózisát. A koronavírus elleni vakcinák legalább első adagját a lakosság 61,1 százaléka kapta meg, vagyis 50,9 millió ember. A dpa német hírügynökség szerint az oltási kampány üteme tartományonként eltér. Első helyen Bréma, az utolsó helyen Szászország áll.

Szűkítette Belgium azok körét, akik indokolt esetben mentesülhetnek a tíznapos karantén és koronavírus-teszt kötelezettsége alól. A szigorítás a járványügyi szempontból rendkívül magas kockázatú országokból érkezőkre és azokra vonatkozik, akik koronavírussal fertőzött emberrel kerültek kapcsolatba. Mentességet rendkívül kevesen, például a nemzetközi áruszállításban dolgozók, a határmenti településeken élő, de a szomszédos országba ingázó munkavállalók és diákok és a láthatási jogukat gyakorló szülők kaphatnak.

Hétfőtől a nem Nagy-Britanniában beoltott uniós állampolgárok is karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Angliába. A tesztelési kötelezettség azonban még érvényben marad. Az enyhítés azokra vonatkozik, akik az Európai Gyógyszerügynökség által elismert oltóanyagokban részesültek. Azok az uniós állampolgárok is mentesülnek a tíznapos angliai karanténkötelezettség alól, akik sárga kategóriás országokban élnek és hazájukban kapták meg a koronavírus elleni oltás két adagját. Ugyanez az engedmény vonatkozik az Egyesült Államokból Angliába beutazókra is.

Belgiumban vizsgálatot indított a két héttel ezelőtti, rendkívüli esőzések okozta áradások ügyében a Liège - i ügyészség. A belga sajtó szerint az esőzések által legsúlyosabban érintett délkelet-belgiumi régiók árvízkárosultjainak, illetve a halálos áldozatok hozzátartozóinak elégedetlensége nyomán belga politikai pártok fordultak az illetékes bírósághoz. A két héttel árvíz Belgiumban 37, Németországban 210 halálos áldozatot követelt, Hollandiában nem volt halálos áldozat. Az anyagi kár mindhárom országban hatalmas.