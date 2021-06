Mindenkinek sérültek a jogi, aki repül(ni akar)t - a nap hírei

A miniszterelnök szerint váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntésekkel érhető csak el az 5,5 százalékos gazdasági növekedés. Orbán Viktor jelezte: ha a gazdasági újraindítási operatív törzs nem visz a kormány elé 15-20 nagyon komoly intézkedést, és a kabinet ezeket nem hagyja jóvá a következő egy-két hétben, akkor nem lesz ilyen növekedési ütem. A kormányfő kitért az építőanyagiparban kialakult problémákra, az alapanyag akár 100 százalékos áremelkedésére, amit elfogadhatatlannak nevezett, ezért erről még a héten tárgyal a kormány.

Jelentősen javította a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzését az IMF - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály Facebook oldalán azt írja, hogy a Nemzetközi Valutaalap májusban még 4,3 százalékos növekedést várt, friss jelentésében már 6,2 százalékos bővülést jelez előre az idei évre. Az IMF elismerően ír a gazdaságvédelmi intézkedésekről, a támogató költségvetési politikáról, a munkahelyek megvédéséről és a beruházások ösztönzéséről.

A vártnál gyorsabb kilábalásra számít a feltörekvő európai gazdaságokban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A pénzintézet szerint a tevékenységi térségében működő gazdaságok hazai összterméke tavaly átlagosan 2,3 százalékkal csökkent, ami kisebb ütemű visszaesés az erőteljes áruexport és a széles körű költségvetési támogatások miatt. Az EBRD ezért 3,6-ről 4,2 százalékra javította a tevékenységi területének idei GDP-növekedésére szóló prognózisát. A bank a magyar gazdaságban 5,5 százalékos idei növekedést vár, 1,5 százalékponttal gyorsabbat a korábbi prognózisában valószínűsített ütemnél.

Az elmúlt 10 évben még nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Magyarország és Szlovákia között, mint most - jelentette ki a miniszterelnök, miután a szlovák kormányfővel tárgyalt Budapesten. Orbán Viktor hangsúlyozta: Németország és Ausztria után Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Eduard Heger szintén fontos szomszédnak nevezte Magyarországot. Kiemelte az infrastruktúrafejlesztés jelentőségét, de szerinte segíteni kell az idegenforgalmi együttműködést is. Hozzátette még, hogy rövid időn belül érdekes csomagot kínál majd a régió megismertetésére.

Nem lehet semmilyen kisebbséget védeni úgy, ha az őshonos nemzeti kisebbségek jogait nem biztosítjuk - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Strasbourgban. Gulyás Gergely az Európa Tanács féléves magyar elnökségének égisze alatt szervezett, a nemzeti kisebbségek jogvédelméről szóló konferencián hangsúlyozta: Európában sokan vannak abban a helyzetben, hogy őshonos kisebbségekhez és nem a többségi társadalomhoz tartoznak, ezért jogaik garantálása elengedhetetlen. Mint mondta: a 47 tagállamot számlaló Európa Tanácsnak számos olyan egyezménye van, amely kellő súlyt helyez a nemzeti kisebbségek helyzetére.

A következő tanévektől kezdve országos szinten is egyre súlyosabb lesz a pedagógus-hiány- mondta a Nemzeti Pedagóguskar további öt évre megválasztott elnöke. Horváth Péter az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: jelenleg 1-2 ezer betöltetlen pedagógus álláshely van, de a hiány regionálisan is másként érzékelhető. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő évtől átlagosan több mint 6 ezer lesz évente a nyugdíjba vonuló száma és nem nő azoké, akik a pedagógus pályát választják, illetve ott is maradnának. Horváth Péter bérrendezést is sürget, mert 2015-től nem követi a fizetés a minimálbér emeléseket.

A Dunaújvárost érintő határozat visszavonására szólítja fel a kormányt a főpolgármester. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége társelnöki tisztségét betöltő Karácsony Gergely szerint a település többmilliárdos iparűzési adóbevételtől esik el azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította az Iváncsán és Rácalmáson épülő dél-koreai akkumulátorgyár területét. A döntéssel az ott működő cégek iparűzési adóbevételeivel a fideszes vezetésű megyei önkormányzat gazdálkodik majd, az ellenzéki vezetésű Dunaújvárosnak így nem lesz beleszólása a beruházásokba. Ezen a területen van a Hankook rácalmási gumigyára is, a Dunaújváros által építtetett ipari parkban.

Túlélte a bizalmatlansági indítványt a bukaresti jobbközép koalíciós kormány. A Florin Citu vezette kabinet ellen a szociáldemokrata ellenzék terjesztett be indítványt, mert álláspontjuk szerint semmilyen gazdaságpolitikai elképzelése sincs, a bérek és nyugdíjak befagyasztásával szegénységbe taszítja az országot. A kormányfő a parlamenti vitában ugyanakkor azt mondta: a kiugró gazdasági növekedést megcáfolhatatlan adatok igazolják, a járvány megfékezését célzó intézkedéseket pedig szerinte az ellenzék hátráltatta.

Elhalasztja a tervezett lazításokat Írország a koronavírus delta variánsa miatt. A korábbinál jelentősen fertőzőbb mutáns aránya az ír egészségügyi hatóságok szerint rövid idő alatt az azonosított fertőzöttek körében mintegy 20 százalékról csaknem 50 százalékra emelkedett. Eredetileg július 5-re tervezték a vendéglátás teljes körű újranyitását, de egyelőre csak a beoltottak és a fertőzésből kigyógyultak étkezhetnek az éttermek és bárok belső helyiségeiben. Más beltéri rendezvényeket is ideiglenesen elhalasztottak.

A légi utasok jogai is sérültek a koronavírus-járvány ideje alatt – állapította meg az Európai Számvevőszék. A testület ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság számára, A számvevőszék szerint a légitársaságok és az utazásszervezők úgy kaptak több milliárd euró állami támogatást, hogy nem írták elő számukra az utasok kártalanítását. Számos légitársaság azonban, jogellenesen arra kényszerítette az ügyfeleit, hogy készpénz helyett utalványt fogadjanak el.

