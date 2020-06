Orbán Viktor: a kormány felkészült a járvány második hullámára - Hírösszefoglaló

Kész megtenni a szükséges jogi és gazdasági lépéseket a kormány a koronavírus-járvány második hulláma idején – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta: az ország felkészült egy tömeges fertőzésre. A kormányfő arról is beszélt, hogy a tervezett uniós helyreállítási alapból érkező forrást a többi között a villamosenergia-szállítási és a vízgazdálkodási rendszer fejlesztésére fordítaná Magyarország.

A járványügyi veszélyhelyzetben elengedhetetlen gyors kormányzati döntéshozással indokolta a rendkívüli jogrend bevezetését az igazságügyi miniszter. Varga Judit az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a kabinet a csütörtökön véget ért időszakban eltérhetett a törvényi rendelkezésektől, ugyanakkor a parlamentnek bármikor lehetősége volt visszavonni ezt a jogosítványt. A tárcavezető úgy vélte: az Európai Bíróság ítélete megerősítette a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar törvény célkitűzését, az átláthatóság biztosítását.

A főpolgármester szerint 30 év óta először fordul elő, hogy Budapest finanszírozza az államot. Karácsony Gergely Facebook-posztjában azt írta: a kormány több pénzt vesz el a fővárostól, mint amennyit visszaad, ráadásul már az idei finanszírozásból elvont 12 milliárd forintot. Kifogásolta, hogy a kabinet a közös teherviselésre hivatkozik, miközben a főváros 2,5 milliárd forintot fordított olyan járványügyi feladatokra, amelyeket az államnak kellett volna elvégeznie.

Fontos területnek nevezte a nukleáris energetikai együttműködést Törökország és a visegrádi négyek kapcsolatában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az érintett államok külügyminisztereivel tartott videokonferencia után úgy fogalmazott: Törökország is elkötelezett a nukleáris energia békés célú felhasználása mellett.

Újabb két magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4.081-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában senki nem halt bele a fertőzésbe, így változatlanul 568 halálos áldozatot tartanak nyilván. 2.581-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 932 fő.

A maszkviselés, a távolságtartás és a személyes higiénia szabályai a veszélyhelyzet megszűnésével is érvényben maradnak - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: valamennyi egészségügyi ellátásra továbbra is telefonon kell bejelentkezni, fertőzött beteget a kijelölt intézményekben látnak el.

A veszélyhelyzet után is érvényben maradtak a receptkiváltás könnyített szabályai. Vagyis az e-receptet a beteg taj-számának megadásával és a kiváltó személyazonosságának igazolásával lehet kiváltani a jövőben is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint továbbra is lehet a beteg távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást ellátni.

Csaknem nyolcvanezer gyermek vehet részt az idén a napközis Erzsébet-táborokban - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin hangsúlyozta: a koronavírus-járvány miatt most csak napközis táborokat szerveznek, de minden jelentkezést tudtak fogadni, így júliusban és augusztusban a tavalyinál húszezerrel több gyermeknek biztosítanak kikapcsolódást.

Olaszországban első fokon 12 év szabadságvesztésre, vagyis a maximálisan adható, legnagyobb büntetésre ítélte a bíróság a veronai buszbaleset magyar sofőrjét. Három éve 17-en vesztették életüket, amikor a többségében budapesti diákokat szállító busz oszlopnak csapódott és kigyulladt a Veronához közeli autópályán. A veronai államügyész öt olasz mérnököt is megvádolt a baleset ügyében, de csak a magyar sofőr kért rövidített eljárást. Az ítélet ellen a férfi ügyvédei fellebbeztek.

Az európai tanács elnöke szerint komoly előrelépés történt, de megállapodás nem született a helyreállítási alapról és a következő ciklus költségvetéséről az európai uniós tagországok vezetőinek tanácskozásán. Charles Michel közölte: a tagországok állam-, illetve kormányfői július közepén immár személyes csúcstalálkozót tartanak, és akkor már remélhetően áttörést érnek el a helyreállítási alapról, valamint a többéves keretköltségvetésről.