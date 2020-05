Eredményes a vérplazmás kezelés, négy rákszűrés indul újra júniustól - a nap hírei

4 betegen alkalmazzák a vérplazmás kezelést a koronavírus elleni kísérleti terápiában. Mindenki, aki kapja a kezelést, már jó állapotban van; vagy lekerült a gépről, vagy még rajta van, de nem romlik az állapota - nyilatkozta a növekedés.hu-nak a Dél-Pesti Centrumkórház főigazgatója. Vályi-Nagy István elmondta: a vérplazmakezelés egyelőre kísérleti szakaszban van, ami azt is jelenti, hogy nincs protokollja. A főigazgató szerint a favipiravir nevű gyógyszer az enyhe lefolyású betegségek esetében alkalmazható, és ígéretes lehet a remdesivir gyógyszer is.

A koronavírus-betegek kezelésénél folyamatosan követik a nemzetközi protokollt - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján. Szlávik János kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy a koronavírus terjedhet tárgyak által is, ezért továbbra is javasolt a fertőtlenítés. Ezzel együtt továbbra is fontos a megelőzésben a távolságtartás és a maszk használata. Vasárnapra virradóra újabb 7 beteg halt meg koronavírus-fertőzés miatt, ezzel 524-re nőtt az elhunytak száma.

Megkönnyíti a magyar állampolgárok hazatérését Bulgáriából egy most hatályba lépett kormányrendelet - mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor beszámolt arról, hogy a jogszabály szerint korlátozás nélkül léphetnek Magyarország területére azok a magyar állampolgárok, akik hivatali kötelezettségük ellátására, üzleti útra, humanitárius tevékenység végzésére, vagy hozzátartozó látogatására érkeznek Bulgáriába, akkor is, ha Románia felől lépik át a magyar határt.

Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény, a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre a Magyar Közlönyben péntek éjjel megjelent kormányrendelet értelmében - közölte a területért felelős államtitkár. Novák Katalin Facebook oldalán azt írta: a babaváró támogatás igénylésekor a mozaikcsaládoknál nem lesz feltétel az első házasság, a diplomás gyed időszaka is beleszámít a tb-jogviszony időtartamába, a külföldről hazatérőktől minimálisan elvárt hazai tb-jogviszony-igazolás időtartama pedig 180-ról 90 napra csökken.

Négy rákszűrés indul újra júniustól: az emlő-, méhnyak, vastagbél-és végbélszűrések mellett a tüdőrák-szűrés is megkezdődik - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca közleményében hangsúlyozza, hogy a szervezett szűréseken a részvétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ által, személyre szólóan kiküldött meghívóval, továbbra is előre egyeztetett időpontban történik. A tüdőrákszűrő program az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet mellett még az ország 19 pontján folytatódik.

Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon. Bóka István, Balatonfüred polgármestere megerősítette, hogy július végén a Kékszalagot is megrendezhetik a Balatonon. A hagyományos vitorlabontó ünnepséget 1935 óta rendezik meg a Balatonon, csak a háborús időkben maradt el.

Zarándokok nélkül, a kegytemplomban tartották meg a csíksomlyói pünkösdszombati búcsút. A hívek a televízióban, rádióban, valamint az interneten követhették az eseményeket. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek az idei csíksomlyói búcsú szentmiséjének szónoka arról beszélt: a járvány visszavezeti az embereket a lényeghez, az ünnep magvához.

Sólymos Lászlót, a Most-Hídkorábbi alelnökét választották meg pártelnöknek a lemondott Bugár Béla utódjául a szlovák-magyar vegyespárt füleki kongresszusán. A Most-Híd alapító elnöke, Bugár Béla azután mondott le tisztségéről, hogy a párt a február végi parlamenti választásokon valamivel több mint 20 százalékos eredményt elérve kívül rekedt a pozsonyi parlamenten.

Vasárnap Szlovéniában adminisztratív értelemben is véget ér a koronavírus-járvány. Ez annyit jelent, hogy hatályon kívül kerülnek azok a rendelkezések, amelyeket a járvány megfékezésére hozott a kabinet. A szomszédos Horvátországban már engedélyezik zárt térben a 300 fős, nyitott térben pedig az 500 fős rendezvényeket. Bosznia-Hercegovina egész területén megszűnik vasárnap a szükségállapot, Észak-Macedóniában ugyanakkor két héttel meghosszabbították az országban bevezetett rendkívüli állapotot.

Az Európai Unió arra kéri Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az Egészségügyi Világszervezetből. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Josep Borrell, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közös közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy csak a globális együttműködéssel lehet hatékony módon felvenni a harcot a koronavírus jelentette kihívással. Donald Trump amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy megszakítja országa kapcsolatait a WHO-val.