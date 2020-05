Operatív törzs: nem lehet megtartani a ponthatárhúzó partikat

3867-re emelkedett a magyarországi regisztrált koronavírusos esetek száma, az egy napos növekmény 26 fő, az elhunytak száma 7-tel több, mint pénteken, 524 család gyászol már. Ellenben 2142-en már meg is gyógyultak, az aktív betegek száma 1201-re csökkent, közülük 22 a súlyos beteg. Az operatív törzs szombaton is összeült, 11 órára pedig tájékoztatót hívott össze.

Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője tájékoztatójában elmondta, a magyar állampolgároknak már könnyebb hazatérni Bulgária irányából, egyre szélesebb körnek nem kell már 14 napos karantén. Köztük vannak azok, akik

hivatalos úton

jártak.

"Hosszú időszak vége felé közeledünk" - mondta. "A könnyítések nyilván szükségesek ahhoz, hogy az élet visszatérjen a régi medrébe. A könnyítések nem jelentik azt, hogy a védelmi intézkedéseket ne kellene betartani, a szociális távolságtartás és a maszkviselés kiemelten szerepeljen a magatartási szabályok között, hisze jöhet egy második hullám."

Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa az egészségügyi dolgozók április 10. óta tartó mindennapjaiba engedett betekintést. Hosszan ecsetelte, hogyan telik most kollégáinak egy-egy munkanapja, a sokszoros átöltözést, az állandó fertőtlenítést és a fegyelmezetten tűrt bizonytalanságot írta le.

"Nem csak azt kellett megtanulni, hogy kell felvenni a védőfelszerelést, hanem azt is, hogy kell levenni" - mondta még.

Kérdések

- Mikor lesz könnyítés Ukrajna és Románia irányából?

- A járvány még mindig nem múlt el, még mindig vannak kórházban emberek, még mindig vannak fertőzöttek, de nem minden szomszédos országban van ez így. Eddig is és ezután is elemző munka előzi meg a határnyitásról szóló döntést. És nem csak Magyarországon, a szomszédos országon is múlik a határnyitás lehetősége. Magyarország lehetővé tette az ukrajnai és romániai befelé érkező tranzitálást, de akik itt akarnak maradni Magyarországon, azoknak korlátozás áll fenn, karanténba kell vonulniuk.

- A felsőoktatási ponthúzó partikat meg lehet-e tartani?

- Az élet normális mederbe terelődésének pontja ez. Nem tudjuk, mi lesz június derekán, jelenleg ilyen parti szervezésére nincs lehetőség.

- A gyógyítási protokollt milyen gyakran frissítik?

- Folyamatosan, mert mindig jönnek új gyógyszerek és vonódnak ki a forgalomból.

- Emberről emberre terjed csak a vírus?

- Jellemzően igen, de tárgyakkal is terjeszthető a vírus. A maszkhasználat és a fertőtlenítés a maszkhasználat mellett rendkívül fontos.

- Kötelező-e a maszk a vonatokon, hajókon?

- Igen. És a távolságtartás is, kivéve a közös háztartásban élőket. Hajó esetében akkor, ha tömegközlekedési eszközként közlekedik a hajó.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila