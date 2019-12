Így jön ki, hogy mennyi a nyugdíjemelés - a nap hírei

Világos pénzügyi garanciákat vár az Európai Uniótól a klímaváltozás elleni küzdelemben a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor feltételeket szabott ahhoz, hogy aláírja a 2050-re karbonsemlegességet előirányzó uniós nyilatkozatot. Orbán Viktor a brüsszeli klímacsúcs előtt arról beszélt, hogy Magyarország is azt szeretné, hogy 2050-re klímasemleges legyen az európai gazdaság, ezért kész egy erről szóló megállapodást aláírására, ugyanakkor úgy vélte: fontos, hogy ne a szegény emberekkel és a szegény országokkal fizettessék meg a klímaváltozás elleni harc költségeit. Az unió kétnapos évzáró csúcstalálkozóján a többi között a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél elérésének módjáról tárgyalnak.

Januárban 2,8 százalékos lesz a nyugdíjemelés, megjelent az erről szóló kormányrendelet. Az emelés mértékét az határozza meg, hogy a jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint egy átlagos nyugdíjnál havi 4360 forint lesz a növekedés. A nyugdíjemelés több mint 2,5 millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásra jogosultat érint. Emellett a kormány 2020-ban is számol nyugdíjprémium kifizetésével.

A kormány az még idén rendeletbe foglalja a főváros atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos feltételeit - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után. A Városliget ügyében nem közeledtek az álláspontok. Gulyás Gergely azt mondta: a kormány szeretné az eredeti helyszínen felépíteni az új dél-budai centrumkórházat, ebben azonban nem tudtak egyetértésre jutni, mivel a főváros alternatív helyszíneket ajánlott. Karácsony Gergely főpolgármester a budapestiek szempontjából komoly győzelemként értékelte, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságra egy olyan beruházás valósul meg, amelyet a többség támogat és a rendezvény után valamennyi sportot szerető ember használhat.

Csaknem 3 és fél milliárd forintból 53 egészségügyi intézmény szülészetét fejleszti az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A mostani pályázati körben 10 fővárosi és 43 vidéki kórház infrastrukturális fejlesztéseit, illetve eszközbeszerzéseit finanszírozza az állam. Ezzel együtt továbbképzésekre 100 millió forintot különített el a szaktárca.

A kormány felülvizsgálja az iskolarendőrség működését a győri iskolai késelés után, és ha kell, szigorít a rendszeren - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón arról is beszélt, hogy a kormány bővítette a létszámot az Oktatási Hivatalban, hogy legyen elég szakember a hatéves gyerekek iskolaérettségének megállapításához. Elhangzott az is, hogy még az idén tárgyal a kórházak adósságáról a kormány. Gulyás Gergely lehetségesnek mondta ugyanakkor, hogy az adósságrendezés a jövő évre csúszik.

A jövő év első felében kerül piacra az új állami nyugdíjkötvény - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály beszélt arról is, hogy az államadósságon belül a kormány tovább kívánja növelni a lakosság kezében lévő állampapírok arányát, a mostani mintegy 7500 milliárd forintról 11 ezer milliárd forintra emelnék a háztartásoknál lévő állampapírok mennyiségét. Ugyancsak a jövő évre tervezik zöld kötvények kibocsátását jenben és jüanban is, ezek lényege, hogy környezetvédelmi célokra kell fordítani a befolyó pénzt.

Négy dél-koreai vállalat összesen 70 milliárd forintot ruház be Magyarországon, és ezzel 300 új munkahelyet teremt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Szöulban. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a legmodernebb technológiákat felvonultató elektromos autóipari és egészségipari beruházásokkal idén 900 milliárd forintra nő Magyarországon a dél-koreai beruházások értéke, amire a magyar gazdaságtörténetben még nem volt példa. Ezzel Dél-Koreából érkezik a legtöbb külföldi beruházás.

A piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott az irányadó kamatok szintjén az Európai Központi Bank kormányzótanácsa. A testület arra számít, hogy a kamatok a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, amíg az előrejelzési időszakban az inflációs kilátások megközelítik a 2 alatti szintet. Az EKB megerősítette 1,2 százalékos idei inflációs várakozását.