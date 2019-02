Varga Mihály: a felminősítés is mutatja, hogy jó úton halad a magyar gazdaság - a nap hírei

A pénzügyminiszter szerint ismét kedvező visszajelzést kapott a magyar gazdaság, amely továbbra is jó úton halad. Varga Mihály azután közölte ezt, hogy pénteken a Fitch Ratings is egy fokozattal javította a magyar adósosztályzatot a Standard and Poor’s múlt heti, hasonló döntése után. A tárcavezető úgy vélte: az újabb felminősítés a magyar emberek és vállalkozások munkájának, valamint a kormány által folytatott gazdaságpolitikának köszönhető. Hozzátette: az elmúlt évben a magyar gazdaság 4,8 százalékkal bővült, ami háromszorosa az Európai Unió gazdasága tavalyi átlagos bővülésének.

A Jobbik megmaradását nevezte a májusi európai parlamenti választás fő tétjének a párt rendkívüli kongresszusa utáni tájékoztatón Szilágyi György frakcióvezető-helyettes és szóvivő. A küldöttek a számvevőszék által kiszabott két, összesen csaknem egymilliárd forintos bírság okozta helyzetről tanácskoztak. Közlése szerint az alapszabály-módosítás értelmében a pártelnökség írásos jóváhagyásával más szervezetbe is beléphetnek a párt tagjai. Hozzátette: az ellenzéki pártok közül szoros együttműködést csak az LMP-vel tudnak elképzelni, de ügyek mentén elengedhetetlen az összefogás a többiekkel is.

A többi ellenzéki párthoz hasonlóan az LMP is önálló listával indul az európai parlamenti választáson, a listát Vágó Gábor vezeti. Keresztes László Lóránt, a párt társelnöke szólt az önkormányzati választási együttműködést érintő döntésről is, eszerint a kormánypártok és a Mi Hazánk Mozgalom kivételével helyi szinten nyitottak olyan értékalapú együttműködésre más szervezetekkel, amely lehetőséget ad a valódi változásra, az ökopolitika megvalósítására. Vasárnap az európai parlamenti programról határoz a kongresszus.

Szabó Ferenc jezsuita szerzetes kapta idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat. Az elismerést Mádl Dalma, Mádl Ferenc korábbi köztársasági elnök özvegye adta át. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek arról beszélt: Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország egykori prímásának mielőbbi boldoggá avatása jót tenne a magyar nép lelkének. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a keresztény Európa megőrzésének fontosságáról szólt.

Egyedülálló felmérés készüla lakosság egészségi állapotáról. A debreceni egyetem népegészségügyi kara 2016-ban 1,5 milliárd forint uniós támogatást nyert a kutatásra, amelyben a hazai lakosság népbetegségekkel kapcsolatos genetikai és környezeti kockázatának komplex jellemzésére vállalkoztak. A kutatásban külön hangsúlyt kap az északkelet-magyarországi romák egészségi állapotának felmérése, eddig ugyanis a cigányságnak sem az egészségi, sem pedig a halálozási mutatóiról nem voltak megbízható adatok.

Több száz érdeklődő vett részt a Testnevelési Egyetem Tárt Kapus Programján. A konferenciát a Budapest Európa Sportfővárosa 2019 programsorozat sportszakmai nyitóeseményeként rendezték meg. A célcsoport a tájékoztatás szerint - az aktív szabadidő sportolók, a rendszertelenül vagy még egyáltalán nem mozgó fiatal és középkorú felnőttek, valamint az időskorúak voltak. Mocsai Lajos rektor beszédében azt mondta: a programban a megújuló Testnevelési Egyetem először mutatkozik be az érdeklődőknek.

Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kolozsvári kongresszusán. Kelemen Hunor egyedül indult a tisztségért, és 728 szavazatot kapott a leadott 757-ből.Programbeszédében azt közölte: a 2019-es évnek a jövő felé fordulás évének kell lennie, hiszen a mostani gyerekek jó eséllyel megélik a 22. századot. A kongresszus határozatban nyilvánította ki, hogy a magyar közösség szimbólumának tekinti a piros-fehér-zöld színeket, a székely zászlót, a magyar himnuszt és a székely himnuszt.

Elfogadta választási kiáltványát az Európai Szocialisták Pártja a madridi kongresszus zárónapján. A résztvevők megerősítették Frans Timmermans jelöltségét is az Európai Bizottság elnöki posztjára. A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy az Európai Uniónak jobban kell szolgálnia az állampolgárokat. A május végi európai parlamenti választások pedig lehetőséget nyújtanak a közösség megváltoztatására, valamint egy igazságosabb Európa megteremtésére.

Megérkezett a Venezuelának szánt segélyekkel teli kolumbiai raktárba Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető. A magát ideiglenes államfőnek kikiáltó politikust elkísérte a kolumbiai és a chilei elnök, valamint az Amerikai Államok Szervezetének főtitkára is. A raktárban 200 tonna élelmiszer- és gyógyszersegély van. A hivatalban lévő venezuelai elnök, Nicolás Maduro kormánya pénteken elrendelte a Kolumbiával közös határ egyes átkelőinek lezárását.

Olaszországban három ember meghalt a fákat kicsavaró és falakat ledöntő erős szél pusztításában. A Rómában tomboló szelek miatt elővigyázatosságból lezárták az ókori amfiteátrumon kívül a Forum Romanumot is. Közben a horvátországi adriai partvidéken autókat rongáltak meg, ablakokat törtek be és közlekedési fennakadásokat okoztak a viharos erejű szelek. Split környékén a széllökések elérték az óránkénti 191 kilométeres sebességet.