Pusztított a szél Olaszországban és az adriai horvát partoknál

Legalább három ember meghalt szombaton Olaszországban a fákat kicsavaró és falakat ledöntő erős szelek pusztításában, miközben a horvátországi adriai partvidéken végigsöprő viharos erejű szelek autókat rongáltak meg, ablakokat törtek be és közlekedési fennakadásokat okoztak.

Damaging Bora winds gusting at up to 125 km/h at Campo Felice, Abruzzo, central Italy today, Feb 23. Report: Neve Appennino pic.twitter.com/X5Y8Am3Ng9 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 23.

Az ANSA olasz hírügynökség jelentése szerint az erős szelek ledöntöttek egy falat a közép-olaszországi Frosinone településen, aminek következtében két, hetvenes éveiben járó ember vesztette életét.

A RaiNews24 olasz közszolgálati hírcsatorna beszámolója szerint egy ember életét vesztette, miután egy fa rádőlt autójára a Róma melletti Guidoniában.

Nápoly közelében egy nő és lánya sérült meg, amikor kidőlt egy fa.

A Rómában tomboló szelek miatt elővigyázatosságból lezárták az ókori amfiteátrumon kívül a Forum Romanumot és a Palatinus-dombot magában foglaló Colosseum Régészeti Parkot - közölte a park igazgatósága Twitter-oldalán.

Az adriai kikötőváros, Bari közelében egy török teherszállító hajó zátonyra futott az erős szelek miatt, a kiszabadítására igyekvő vontatóhajó pedig a háborgó tenger miatt nem tudott segíteni.

A széllökések következtében törölték a kompjáratokat Capri, Ischia és a Lipari-szigetek irányába.

A horvát meteorológiai szolgálat szombati közlése szerint a széllökések elérték az óránként 191 kilométeres sebességet a horvátországi Split környékén.

Severe Bura winds reported in Dalmatia, W Croatia today - gusts up to 176 km/h reported in Split. Some minor damage reported. Report: Dalmacija danas pic.twitter.com/0fF2qUfder — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 23.

A városban és a környező településeken néhány utcát lezártak a röpködő üvegszilánkok és csempedarabok miatt. A széllökések következtében számos kisebb tűz ütött ki a dalmát tengerparton, egy tűzoltó könnyebben megsérült a lángok oltása közben.