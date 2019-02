Alapszabály-módosítás a továbblépéshez - rendkívüli kongresszust tartott a Jobbik

Szilágyi György szerint ha elegendő voksot kapnak, "a Fidesz nem meri betiltani a Jobbikot", amely jelenleg az ellenzék legerősebb pártja.

Szavai szerint egy olyan diktatúra ellen küzdenek, amelynek "a zsarolás, a korrupció, a felhalmozott vagyon, az állami szervek kézi irányítása, a saját médiabirodalom adja a fő erejét". Szerinte "Orbán Viktor fél a következményektől és ezért fél a Jobbiktól", mert ez a párt képes lebontani a nemzeti együttműködés rendszerét és elszámoltatni annak vezetőit.

Ellenzéki együttműködés Arról is beszélt, hogy ellengedhetetlennek tartja a pártok közötti együttműködést, de komolyabban csak az LMP-vel tud jelenleg tárgyalni a Jobbik.

Közölte: a tanácskozáson elfogadott alapszabály-módosítás alapján "különösen indokolt esetben", a pártelnökség írásos jóváhagyásával más szervezetbe is beléphetnek a párt tagjai, kérdésre válaszolva ezzel csak egy lehetőséget teremtette meg, hogy "legyen eszköz a kezünkben, hogy tudjunk továbblépni" szükség esetén.

Elfogadtak ezzel kapcsolatban is egy kiáltványt, amelynek pontos szövegét hamarosan közzétesszik.

Szilágyi György kérdésre válaszolva közölte: napokon belül kiderül, kapnak-e részletfizetési lehetőséget az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által kiszabott szankcióra, amelyet igazságtalannak, törvénytelennek tartanak, de igyekeznek befizetni, ugyanakkor az újabb szankció miatt is nemzetközi jogi fórumhoz fordulnak. Elmondta: arra számítanak, hogy a jövőben sorozatosan megbünteti őket az ÁSZ, függetlenül leadott jelentéseik tartalmától.

"Jó az irány"

A küldötteknek is az volt a véleménye, hogy a Jobbik jó irányba halad - jelentette ki kérdésre válaszolva Szilágyi György és kiemelte, hogy az alapszabály módosítását 99 százalékos többséggel, a párt kiáltványát pedig egyhangúlag fogadta el a kongresszus.

Arról beszélt: a vezetőség élvezi a Jobbik tagságának és küldötteinek bizalmát, "amely egy szebb jövőt vizionál abban az esetben, ha tudunk tovább dolgozni és nem szüntetik meg a legnagyobb ellenzéki pártot".

Arról beszélt, hogy egy nehéz, tíz hónapos időszakon vagyunk túl, amelyben sorozatos, nemtelen támadások érték a Jobbikot a Fidesz részéről és aminek végén egy érezhető tisztulási folyamat is volt.Hozzátette: a tanácskozáson érezhető volt, hogy a párt "nemhogy nem roppant meg ebben a tíz hónapban, de elszántabb, mint valaha is volt". A Jobbik egyik fő erénye napjainkban a kitartás, és ez így lesz a jövőben is - fogalmazott.

Jelezte: az utóbbi időben 44 új szervezetük alakult, 400 új tagot vettek fel; a kongresszus célul tűzte ki, hogy duplázzák meg ezt a bővülést. Hosszú távú célként a kongresszus a most nem vagy alig létező középosztály megteremtését jelölte meg, mondván ma "mintegy kétezer család az, aki támogatja Orbán Viktor diktatórikus rendszerét" és további 120-150 ezer "kiszolgáló család" létezik

Nyitókép: Mohai Balázs