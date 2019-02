Szabó Ferenc jezsuita szerzetes kapta az idei Hit pajzsa díjat

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára köszöntőjében kiemelte: "sokan gondoljuk, hogy változásra van szükség Euróban, hogy az európai vezetők ne szégyelljék a kereszténységüket, hanem legyenek rá büszkék, ne rombolják a keresztény közösségeket, hanem segítsék megerősödni azokat".

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az alkalomra küldött levelében úgy fogalmazott: "a kommunista hatalom pontosan tudta, hogy a legnagyobb ellensége a kereszténység. Ezért záratta be az egyházi iskolákat, tiltotta be a szerzetesrendeket", ezért félemlítette meg, börtönözte be, üldözte el vagy ölte meg papok, szerzetesek százait. "De a terror és az erőszak a szívekben csak kitartást eredményezett".