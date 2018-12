Szigorítaná a fegyelmi büntetéseket az Országgyűlés elnöke - Hírösszefoglaló

A rendőrök megkezdték a tüntetők kiszorítását a Kossuth térről, több alkalommal is könnygázt vetettek be. A rendőrsorfalat üveggel, füstgránátokkal és petárdákkal dobálták a tüntetők. A tiltakozók korábban megbénították a Margit híd, majd a Lánchíd forgalmát. A demonstrációhoz ellenzéki politikusok is csatlakoztak.

Szigorítaná a házszabályban rögzített fegyelmi büntetéseket a házelnök a parlament tegnapi ülésén történtek után. Kövér László az Országgyűlés elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában megerősítette, hogy 400-600 ezres büntetést javasol a tiltakozásokban résztvevő ellenzéki képviselőknek. A házelnök arra számít, hogy az utcai tiltakozások is elülnek majd egy idő után.

A rendőrség továbbra is biztosítja a békés gyülekezési jogot, de a fokozatosság, a szükségesség és az arányosság figyelembe vételével gátat fog szabni az erőszaknak - jelentette ki a belügyminiszter. A belügyi tárca közleménye szerint Pintér Sándor belügyminiszter egyértelművé tette: a törvényeket Magyarországon mindenkinek be kell tartania, a rendőrség elsődleges feladata a törvényes rend garantálása és biztosítása.

Fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest rendőrfőkapitánya ma (csüt) délutántól január 2. reggel 8 óráig. A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint, mivel a főváros területére az adventi időszakban több nagy tömeget vonzó rendezvényt, vásárt jelentettek be, az eredményes rendőri biztosítás, a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében, szükségessé vált a fokozott ellenőrzés. Korábban a rendőrség azt is bejelentette: a Terrorelhárítási Központ és a Magyar Honvédség katonai rendészeti egységeivel megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét.

Strasbourg Neudorf negyedében agyonlőtték a karácsonyi vásár közelében két nappal ezelőtt lövöldöző férfit. Nevük elhallgatását kérő rendőri vezetők közölték, hogy Chérif Chekattot egy lakásban lőtték le, ahová a rendőrség nagy erőkkel vonult fel. A keddi támadásnak három halálos áldozata van, 13-an megsebesültek, öt ember állapota súlyos.

Nem léphetnek előre azok az országok, amelyekben a vezetés nem veszi figyelembe az emberek jogos dühét - mondta a sárgamellényes tüntetésekkel összefüggésben a francia államfő a brüsszeli uniós csúcson. Emmanuel Macron kijelentette: bár hisz az európai projektben, soha nem helyezné azt az állampolgárok jogos sérelmei elé. Hangsúlyozta: a bejelentett intézkedések nem ássák alá a költségvetés stabilitását és a reformprogramot. Az uniós vezetők találkozójának kezdetén egyperces néma csenddel emlékeztek a strasbourgi lövöldözés áldozataira.

Megerősítette a brit miniszterelnök, hogy nem ő fogja vezetni a kormányzó Konzervatív Pártot a következő parlamenti választásokon. A politikus szerdán megnyerte a saját pártja által kezdeményezett bizalmi szavazást. Theresa May a csütörtöki brüsszeli uniós csúcs előtt úgy nyilatkozott, hogy a találkozón nem számít áttörésre Brexit-megállapodás ügyében, amelyről a londoni parlament az idén már nem szavaz.

Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági büntetőintézkedéseket. A tagállamok állam- és kormányfői brüsszeli csúcstalálkozójukon egyhangúlag döntöttek a szankciók meghosszabbítása mellett, arra hivatkozva, hogy nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában.

Lemaradásban vannak a német autógyártók a dízelautók motorvezérlő szoftverének a frissítésében. A szövetségi közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint eddig mindössze 3 millió 750 ezer dízelautónál történt meg a szoftver frissítés. Ez bő másfél millióval elmarad az év végéig kitűzött 5,3 milliós céltól. A tárca szerint a lemaradást az okozza, hogy egyes gyárak még nem nyújtották be a gépjármű-felügyeletnek a szoftverfrissítések engedélyezési kérelméhez tartozó technológiai leírást. A berlini közlekedési minisztérium mielőbbi hiánypótlásra szólította fel az autógyártókat.

Itthon a jövő hónapban indul a Szupergyors Internet Program második szakasza - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az erről szóló nyilatkozatot tegnap (szer) írták alá érdekképviseleti és kormányzati szervezetek illetve iparági szereplők. A cél a korszerű szélessáv-beruházások bővítése, vagy optikai hálózatok kiépítése. Kara Ákos infokommunikációért felelős államtitkár elmondta, hogy a program folytatása az ország versenyképessége szempontjából fontos.

Több száz rászoruló családot támogat tüzelővel az Ökumenikus Segélyszervezet. Az adományok átadása része az Országos Adventi Pénzadománygyűjtésnek, amely az ünnepi időszakban közösségi- és segélyakciókkal szeretné felhívni a figyelmet a szolidaritás fontosságára, illetve forrást kíván teremteni az egész éves, rászoruló embereket segítő munkájához. A 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal most bárki csatlakozhat az összefogáshoz.

Megkezdődött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat akciója. Az Adni öröm! elnevezésű esemény alkalmából december 18-ig tartós élelmiszert gyűjtenek a rászorulóknak a Spar és az Interspar üzletekben országszerte. A karitatív szervezet 22. alkalommal szervezi meg karácsonyi élelmiszergyűjtését a bolthálózat 166 üzletében.