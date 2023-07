Érkezik a legenda utolsó egész estés mozija

Az Oscar-díjas japán animációs rendezőnek utoljára egy évtizede mutatták be új filmjét. A Szél támad című, 2. világháborút idéző alkotásról akkor azt nyilatkozta, hogy valószínűleg az már az utolsó filmje.

A Kimitacsi vado ikiru ka? (Hogy éltek?) című rajzanimációról nagyon kevés információt adott ki a Ghibli stúdió. A produkció írója és rendezője Mijazaki Hajao. A film címe egy 1937-ben kiadott japán regényre, Josino Genzaburo azonos című könyvére utal, de a történet Mijazaki eredeti alkotása.

A Ghibli stúdió vezető producere, Szuzuki Tosio, akit Mijazaki jobbkezének tartanak, július elején már bejelentette, hogy nem készítenek beharangozó reklámfilmet a mozihoz, mert azt szeretnék, ha a mozinézők minden prekoncepció nélkül néznék végig az alkotást.

"Kimi-tachi wa Dô Ikiru ka" (How do you live?), the new film by Hayao Miyazaki, will be released in Japan on July 14th.



In less than 45 days ⏳? pic.twitter.com/O77gUV4Qrk