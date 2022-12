Grecsó Krisztián nagy gyomros ad, aztán abszurd humorral oldja fel

A Katona József Színház december 17-én mutatta be Grecsó Krisztián Tíz eszkimó című darabját Máté Gábor rendezésében. A József Attila-díjas költő, író az InfoRádiónak elmondta: a színdarabban felkavaró tragédiák derülnek ki. Az alapszituáció, hogy egy házaspár a vacsora mellett beszélget, tehát nincsenek idősík- vagy helyszínváltások, modern gesztusok.

A történetben a dráma két ember között zajlik: a szeretet, a gyűlölet, a vágy, a múltbéli sérelmek, a házasságban elkövetett bűnök és örömök szakadnak fel. "Nagy vágyam volt, hogy egy klasszikus szerkezetű, klasszikus hangvételű, klasszikus dramaturgiai ívekkel dolgozó drámát írhassak. Hiszek a letisztult szerkezetekben, és azt is gondolom, hogy ezeknek lehet új hangot és modern formát adni" – mondta az író. Fotó: Dömölky Dániel, Katona József Színház

Grecsó Krisztián szerint nehezebb idősíkváltások nélkül írni, ezért nagyon örült, hogy ezt a kihívást vállalhatta. A történet ezúttal nem falusi környezetben, hanem a jelenben, egy budai villában játszódik, ahol az értelmiséget képviselik a karakterek. A darab megírására Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója kérte fel, ezért a szereplőket a karaktert játszó színészekről nevezte el. "Nagyon meglepett, hogy ennek esztétikai jelentősége is lesz" – állapította meg.

A próbák folyamán ugyanis érdekes dolog történt. A darab a mában játszódik, és arról szól, hogy kommunikációs deficitben élünk, az életünkben minden a politikáról szól, és tabutémák végtelen tömege aknásítja el a beszédtereket. Ezek a helyzetek barátságokat, családokat tesznek tönkre, miközben körbevesz a háború, a nyomasztás.

Az, hogy a szereplők a saját nevükön játszanak, azt jelenti, hogy a színészek maguk is ebben a világban lavíroznak, őket is érinti a probléma és próbálnak valahogy túlélni. "Egyfelől elég nagy gyomros ez a darab, másfelől az abszurd humor nagyon sokszor feloldja a tragédiába hajló történetet" – mondta. Fotó: Dömölky Dániel, Katona József Színház

Grecsó Krisztián már középiskolás korában is írt darabot, ezért egyfajta beteljesedés az életében, hogy felnőttként a Katona József Színházban a darabja színpadra kerül. Az író nem vallja magát klasszikus színpadi szerzőnek, de a színpad mindig is vonzotta, mert szerinte az íróilag is megközelíthető tér.

Tizenkét évvel ezelőtt kapta első feladatát Máté Gábortól, hogy Tersánszky Józsi Jenő Cigányok darabjának első felvonását írja tovább. Az ebből készült előadás hat évig ment a Katona József Színházban a nagyszínpadon. A Cigányok azért is tekinthető a Tíz eszkimó előzményének, mert abban is a magyar társadalmat felkavaró eseményekre koncentráltak. Finoman és óvatosan a mostani darabban utalások találhatók a régire, jelezvén, hogy ez egy alkotói folyamat Máté Gábor és közte.

Grecsó Krisztián elmondta: nagy ajándék, hogy különböző alkotókkal közösen dolgozhat. Hrutka Róberttel írta az Ajtók című zenés irodalmi kórusművet, amiben egy 120 fős kórus énekel, és aminek a lemezfelvétele is készül. Beck Zoltánnal most jelent meg a Hoztunk valamit magunkból című lemez, amin közösen dolgoztak.

A közös munkák sokat adnak az írónak, mert alkalmazkodnia kell, csapatban dolgozni. Grecsó Krisztián szerint az írói szakma rendkívül magányos, az író "45 fölött megbolondul", mert annyira sokat van egyedül és sokat kell befelé néznie, önvizsgálatot tartania. Az alkotói helyzetek, a közös gondolkodás a jó barátokkal üdítő, mert segít a tisztán látásban. "Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen helyzetekbe kerülök" – árulta el. Fotó: Dömölky Dániel, Katona József Színház

A Tíz eszkimó premierje után a Katona József Színházban folyamatosan játsszák a darabot. "Bízom benne, hogy sokan szeretnének ebbe a tükörben belenézni, végiggondolni, hogy hol élnek, hol tartanak. Mérlegre tehetik ezeket a helyzeteket, megalkuvásokat, boldogulásokat, szerelmeket, nehéz helyzeteket" – jegyezte meg Grecsó Krisztián, a József Attila-díjas költő, író.

Nyitókép: Facebook/Grecsó Krisztián