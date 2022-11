Cseke Péter: januárban bezár a kecskeméti színház is, de senkit sem ér kár

Gazdasági szükségszerűség késztetett rá, hogy lépjünk. Nem mentség, de sok más intézményhez hasonlóan úgy döntöttünk, lesz egy hónap, amikor megállunk. Terveket készítettünk, konzultáltunk a fenntartó önkormányzattal, és ez lett a legkevesebb kárral járó lehetőség mind nézők, mind a társulat számára – mondta az InfoRádiónak Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója.

A színházban december 31-ig minden a menetrend szerint zajlik. Szilveszterkor megtartják A miniszter félrelép című bemutatót, ezután egy hónapra bezárnak. Eközben iskolákban, főleg ifjúsági környezetben dolgoznak, majd

február 1-jén térnek vissza, tehát "egy kicsit előrehozzák a nyári szünetet".

Az igazgató kiemelte: semmi sem marad el, amit ígértek a nézőknek. A színházi évad június közepéig-végéig tart majd. "Az egy hónapnyi beékelt szünet az elmúlt években tapasztalt játszási nehézségeihez képest nem is olyan nagy nehézség. Minden nézőnk tudja, az elmúlt két évadban sokszor bebizonyítottuk, hogy ránk mindig számíthatnak" – mondta. Az akkor elmaradt előadásokat bepótolták, most pedig csak némi csúszás várható, ezért kéri a nézők megértését, türelmét és bizalmát. Cseke Péter örömmel elmondta: a színház bérleteseinek száma a válság ellenére igen jelentősen növekedett.

A cél a 20-25 százalékos spórolás elérése, ami nehéz, mivel a nagyszínház fűtési és egyéb energetikai rendszere régi, a színház pedig csaknem 40 éve volt felújítva. Még tolerálható szintre csökkentették a hőmérsékletet, a kamaraszínházban drasztikusabb a helyzet: ott több tízszeres árat kellene fizetni, ezért ott csak március közepétől játszanak. Addig is két új bemutatóval készülnek, illetve két tavalyi sikerdarabot játszanak sűrűbben.

A színháznak Cseke Péter szerint nagyszerű társulata van, a többi dolgozóval együtt 172-en vannak. Az utóbbi években "megedződtek" a különböző nehézségekben, és mindenki egyetértett a döntéssel. "Optimista ember vagyok és remélem, rövidesen véget ér ez az értelmetlen háború, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba" – jelentette ki.

A háború kezdetén gyűjtést szerveztek a Beregszászi Színház számára. Hamarosan egy előadáson a beregszászi társulatot fogadják, ahol a teljes bevételt nekik szánják. Cseke Péter szerint Kecskemét városában több vállalkozás is küld gyűjtést Kárpátaljára. "Egy nap alatt eladtuk a jegyeket. Úgy hirdettük meg, hogy segíteni kell ezen a társulaton. Ráadásul ki fogunk tenni egy gyűjtőládát, hogy aki a jegyáron kívül is támogatná a társulatot, az is megtehesse" – mondta a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója.

