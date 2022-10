Tősér Ádám: a Blokáddal lerántjuk a leplet, ami sokaknak nem tetszik

A fővárosi Toldy Ferenc Gimnáziumban, Antall József volt miniszterelnök egykori munkahelyén tartották az 1990-es taxisblokád idején játszódó Blokád című film díszbemutatóját. A film főszerepeit Seress Zoltán és ifj. Vidnyánszky Attila mellett Gáspár Tibor, Végh Zsolt és Tóth Ildikó alakítja.

„Nagy pillanat ez a mai, mert több mint 30 évvel a sorsfordító eseményeket követően elkészült az első mozifilm, a Blokád, Magyarország első szabadon választott miniszterelnökéről, Antall Józsefről” – mondta akkor Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Hangsúlyozta: a jövő szempontjából is nagy jelentősége van annak, hogy megismertessék a rendszerváltást és Antall József kiemelkedő személyiségét a következő generációkkal. „A fiataloknak is ismerniük kell a magyar demokrácia eredetét, első nagy válságát és annak megoldását, a hozzá kapcsolódó történésekkel, tényekkel együtt.”

Antall József egész életét meghatározta az emberi tartás

- emelte ki, hozzátéve: nem volt könnyű helyzetben, 1956-ban és 1990-ben is óriási kihívásokkal tette próbára a sors. „Arról, hogy ezeket a próbákat hogyan állta ki, meséljen a mozgókép nyelvén a Blokád című film.”

Mint mondta, megható pillanatnak tartja, hogy azon a helyen és abban a közegben mutatják be a filmet, ahol Antall József több évtizeddel ezelőtt lelkes ifjú tanárként tanított és hozzásegítette a gimnazistákat, hogy felfedezzék az együttgondolkodás, a közösség összetartó és felemelő mivoltát.

A mai napig rengeteg a legenda A Blokád rendezője, Tősér Ádám az InfoRádiónak egyebek mellett elmondta, hogy a kutatómunka oroszlánrészét Köbli Norbert végezte el, aki egyben a film forgatókönyvírója is. Itt elsősorban visszaemlékezésekre kell gondolni, akár a volt kollégák, akár a volt diákok írásaira. A rendező arra is emlékeztetett, hogy a néhai miniszterelnököt már az 50-es évektől megfigyelték, így a fennmaradt állambiztonsági jelentésekből is meríthettek, amik egyébként szó szerint jelennek meg a filmben. Ugyancsak alapul szolgált Antall József – már mint miniszterelnök – tárgyalásainak (például a Mihail Gorbacsovval folytatott) leiratai, illetve a kormányülések jegyzőkönyvei, nem beszélve a Göncz Árpáddal megjelent életútinterjú a 80-as évek közepéről. Beszélgettek továbbá olyan emberekkel is, akik személyesen ismerték és dolgoztak együtt Antall Józseffel. Köztük Kónya Imrével, aki az MDF frakcióvezetője volt és nagyon pontos és precíz képet festett arról a miliőről, ami akkor körbevette a kormányt – ismertette mások mellett a rendező, említést téve még Görög Ibolyáról, aki több miniszterelnöknek is a protokollszakértője volt. „Zárójelben mondom, nem tudom, hogy ez titok, vagy nem, de állítólag Antall volt a kedvence az összes politikus közül, akivel együtt dolgozott” – jegyezte meg Tősér Ádám. A rendező úgy véli, nemcsak tartalmában, hanem megjelenésében is hiteles filmet csináltak. Mint mondta, részint az is volt a feladatuk, hogy a legendáriumot leválasszák a megtörtént eseményekről, tekintve hogy előbbiekből rengeteg van. Mind az akkori kormányoldal, mind pedig az ellenzéki oldal részéről legendák terjengenek, és csak nagyon kevés tényszerű információ látott, illetve lát napvilágot a mai napig „Ha elolvasunk egy (friss) cikket akár a taxisblokádról, akár a filmről, újságírók egyszerűen olyan dolgokat írnak le, amik rögzültek, kanonizálódtak.” A film pedig ezekről ezekről a legendákról lehúzza a leplet, ami viszont sokaknak nem tetszik – mondta mások mellett Tőzsér Ádám. A rendezővel készült teljes interjú a cikk végén hallgatható meg.

Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója a díszbemutatón elmondta: Antall József 1957-től 1959-ig, két és fél évig tanított a gimnáziumban magyar irodalmat, történelmet és osztályfőnök is volt. Mint kiemelte, egykori osztályának több tagja is elment a díszbemutatóra, amelyen Antall József kormányának tagjai és az iskola volt és jelenlegi diákjai is megjelentek. Az eseményen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.

Az igazgató hangsúlyozta: Antall József kiváló tanár is volt. Mint idézte, egy diákja így emlékezett rá:

„a fiúk közül legtöbben pont ilyen, kissé fölényes, néha enyhén gunyoros, merész, sokat tudó gentlemanek szerettek volna lenni, akiknek láttán egy párttitkár azonnal rájön, hogy az osztályharcot végképp elvesztette”.

A gimnáziumban őrzik Antall József emlékét. Első emléktáblája a gimnázium falán van a Toldy Ferenc utcában és állandó kiállítást is készítettek emlékére. Antall József emléke a toldys identitás része lett – mondta, köszönetet mondva Lajos Tamás producernek, hogy a díszbemutatót elvitte a gimnáziumba, ezzel is erősítve az iskola Antall-kultuszát.

A Blokád című film producere Lajos Tamás, forgatókönyvét Köbli Norbert írta, rendezője Tősér Ádám. A film operatőre Nagy András, a díszlettervező Pataki Tamás, a jelmeztervező Kemenesi Tünde.

A magyarországi közönség az InterCom forgalmazásában országszerte október 20-tól láthatja az alkotást.

A Blokád című filmet nevezte Magyarország a 95. Oscar-versenyben a nemzetközi film kategóriában.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó