Kevin Spacey lesz a tatárjárásról szóló film főszereplője

Egy olasz bíborost, a film főgonoszát fogja játszani Kevin Spacey a Soós Péter által rendezett, 1242 – A nyugat kapujában című műben – tudta meg az rtl.hu. A rendező megerősítette, hogy már alá is írták a színésszel a szerződést.

Soós Péter – egyebek mellett az Űrgammák, a Tűzvonalban és a Hacktion rendezője – nem tartja aggályosnak azt, hogy egy olyan színésszel fog dolgozni, aki négy éve gyakorlatilag lenullázta hollywoodi karrierjét, miután többen is szexuális zaklatással vádolták meg. Mint mondta, zseninek tartja a kétszeres Oscar-díjas színészt, az Amerikai szépség és a Kártyavár korábbi sztárját, és mivel nem született ellene bírósági ítélet, nincs kifogása a szereplése ellen.

A tatárjárás korszakát megidéző történelmi filmet a Nemzeti Filmintézet 1,26 milliárd forinttal támogatja.

Spacey mellett a filmben Eric Roberts (A sötét lovag, Feláldozhatók) is játszik, ő egy megöregedett, megfáradt magyar vitéz bőrébe bújik. A film főhősének szerepével egy fiatalabb amerikai színészt kerestek meg, de ő időbeosztása miatt még nem biztos, hogy el tudja vállalni a szerepet - írta a portál.

A film forgatókönyvét Horváth Áron és Joan Lane írta, a forgatás ősszel kezdődik olyan helyszíneken, mint a visegrádi Fellegvár, a bélapátfalvai Ciszterci Apátság és a fóti NFI Stúdió.

A mozis bemutatót 2023 decemberére tervezik.

Kevin Spacey a 2017-től zajló szexuális zaklatási ügyek után 2021-ben kapta első filmszerepét egy alacsony költségvetésű olasz független filmben, amelyet Franco Nero rendezett. (A címe The Man Who Drew God, vagyis Az Istent rajzoló ember.) A rendező, aki a főszerepet is játssza, közölte, hogy nagyszerű színésznek tartja Kevin Spacey-t és örül, hogy elvállalta a szerepet.

A szexuális erőszak miatti vádak következtében Kevin Spacey-t 2017-ben két hónappal a tervezett premier előtt leváltották (Christopher Plummerre) A világ összes pénze című filmben, és elvesztette szerepét a Netflix Kártyavár című sorozatában.

Az egyik ügy kapcsán 2017-ben Spacey bocsánatkérése mellett felvállalta, hogy a saját neméhez vonzódik: „voltak kapcsolataim férfiakkal és nőkkel is. Szerettem férfiakat és romantikus viszonyom is volt velük az életem során. Úgy döntöttem, mostantól meleg férfiként fogok élni”.

(A nyitóképen: A L'uomo che disegnò Dio/The Man Who Drew God című film két szereplője, Kevin Spacey és Robert Davi koccint egy kávézó teraszán 2021. június 1-én az olaszországi Torinóban.)

Nyitókép: Stefano Guidi/Getty Images