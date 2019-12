A halált választotta Kevin Spacey megvádolója

Öngyilkos lett az a férfi, aki szexuális zaklatással vádolta meg a hollywoodi filmsztár Kevin Spaceyt - írja nemzetközi sajtóértesülésekre hivatkozva a Blikk. A 47 éves író, Ari Behn december 25-én vetett véget életének.

Ari Behn még 2002-ben vette feleségül a norvég hercegnőt, Márta Lujzát, akitől három gyermeke is született, de 2017-ben elváltak, a királyi család viszont úgy nyilatkozott róla, "csak jó emlékeink vannak". Még 1999-ben adta ki első, rövid történeteiből álló könyvét, aminek a "Sad as Hell" (Pokolian szomorú) volt a címe. A legutolsó könyve az "Inferno" címet viselte, amit tavaly adott ki, ebben a mentális problémáira is kitér bővebben.

Ari Behn korábban azt állította, hogy Spacey egy koncert után, miközben beszélgettek, az asztal alatt megfogdosta, és felajánlotta, hogy menjenek ki elszívni egy cigit. Behn, aki egyébként 2002. és 2016. között volt Harald király lányának a férje, visszautasította a színészt.

Nyitókép: MTI/AP/The Inquirer and Mirror/Nicole Harnishfeger